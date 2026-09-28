Especialistas de distintas partes del país participarán los días 28 y 29 de septiembre en un foro nacional sobre prevención y atención de quemaduras, que se llevará a cabo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, informó Óscar Fabián Gutiérrez Tenorio, director general del Centro de Prevención de Quemaduras.

El encuentro será organizado por el Centro de Ciencias de la Salud de la UAA, el Patronato del Centro de Prevención de Quemaduras y la Asociación Mexicana de Quemaduras, con el objetivo de abordar distintos aspectos relacionados con la prevención y atención de este tipo de lesiones. Durante las dos jornadas se contará con la participación de especialistas provenientes de diferentes entidades del país, quienes compartirán conocimientos y experiencias tanto sobre las medidas que pueden contribuir a evitar las quemaduras como sobre la atención que requieren las personas cuando ocurre una contingencia.

El programa contempla temas relacionados con la atención inicial de los pacientes, el manejo integral de las quemaduras y el seguimiento de las secuelas que pueden permanecer después de una lesión. Entre los aspectos que serán abordados también se encuentran las cicatrices y otras consecuencias derivadas de las quemaduras, con la finalidad de ampliar el conocimiento sobre las diferentes etapas que implica la atención de una persona afectada.

Indicó que se tratará de un espacio de capacitación de dos días, en el que se analizarán tanto la prevención como la respuesta ante una emergencia y el tratamiento posterior de los pacientes. El encuentro cobra relevancia dentro de las acciones que desarrolla el Centro de Prevención de Quemaduras.