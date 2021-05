Ana Patricia Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras 15 meses de pandemia, las mujeres del sector salud, quienes lideran el combate al Covid-19 en México, sufren afectaciones físicas y emocionales por el exceso de trabajo, así como el mayor número de casos por contagios del virus, por lo que urge un plan de atención a esta población, alertan especialistas.

Las profesionales de la salud pueden ya sufrir un coctel de padecimientos emocionales.

A la depresión y ansiedad, enfermedades que de por sí son más frecuentes en mujeres, pueden sumar el síndrome postraumático, el duelo complicado por una muerte asociada a Covid-19, y el “Burnout” o “Síndrome de estar quemado”, un trastorno ocasionado por el estrés laboral, que genera agotamiento emocional y sensación de ineficacia, alertó Carolina Santillán Torres, académica de Psicología en la FES-Iztacala de la UNAM

“Este ‘Síndrome de estar quemado’ desafortunadamente causa síntomas parecidos a los de la depresión que es falta de energía, fatiga, desánimo, pero también tiene como un efecto el trato que tienes con otras personas”, advirtió.

En el marco del Día de Acción por la Salud de las Mujeres, la especialista añadió que las instituciones deben desarrollar un plan de atención, de no ser así, sostuvo, los profesionales de la salud pueden enfrentar condiciones de salud física muy deterioradas derivadas de una causa psicológica.

“Esta pandemia de Covid va a ser el detonador para el debut de alguna enfermedad, para diagnosticarse o debutar con hipertensión arterial, con diabetes y con otros padecimientos”, advirtió.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación, las mujeres son el 79 por ciento del personal de enfermería y el 39 por ciento del personal médico.

El México 62 por ciento de los contagios de Covid-19 en personal de salud han sido de mujeres, aunque los hombres han muerto en mayor proporción por esta enfermedad con 69 por ciento de los casos.

Para Isaura del Carmen Soto Pérez, enfermera de la Unidad Temporal CitiBanamex, un día cualquiera de epidemia ha incluido 2 horas de traslado a su trabajo, vigilar al mismo tiempo hasta tres pacientes graves de Covid, perder a alguno de ellos, y al llegar a casa, atender a sus dos hijos pequeños.

“Varios días salía a comer y ni apetito tenía porque me sentía mal o muy agotada; había días en los que llegaba y veía a mi paciente y desde que lo estaba recibiendo decía: ‘se va a complicar’.

“Las muertes de los pacientes estresan y angustian, te tienes que decir a ti mismo que hiciste todo lo que pudiste, porque pues sí te da un golpe”, narró la pasante de enfermería de 27 años.

El exceso de trabajo y su vida personal le ha generado desgaste.

“Soy mamá de dos niños, cuando llegaba me bañaba y mientras comía estaba revisando pues qué había pasado con ellos en el día, en ese lapso en el que todavía no estaba dormida, veía si les hacía falta algo para la escuela el día siguiente y así”, agregó.