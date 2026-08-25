La Comisión de Derechos Humanos del Estado mantiene abiertas investigaciones por presuntos abusos cometidos por elementos de corporaciones policiacas municipales, estatales y ministeriales, y da seguimiento a casos que trascienden en medios y redes, informó su presidente, Luis Enrique Pérez de Loera.

Explicó que, al corte de mitad de este año, el organismo contabiliza alrededor de 150 quejas por presuntos abusos policiales. La mayoría corresponde a elementos municipales, aunque también hay señalamientos contra policías estatales y ministeriales. Pérez de Loera precisó que los expedientes se encuentran en distintas etapas de integración, por lo que no todas las quejas necesariamente derivan en una recomendación. De ahí que la Comisión deba analizar cada caso y determinar si existieron violaciones a los derechos humanos.

Reconoció que entre las conductas que con mayor frecuencia generan inconformidades se encuentran las detenciones injustificadas y el uso excesivo de la fuerza. Respecto a las recomendaciones emitidas, informó que la CDHEA ha emitido 12 que son ordinarias, de las cuales una corresponde a un caso de abuso policial, derivada de hechos registrados en el Centro Comercial Agropecuario.

Aclaró que las recomendaciones ordinarias son distintas de las recomendaciones generales que anualmente formula la Comisión a partir de evaluaciones realizadas en centros de detención municipales, por lo que los expedientes relacionados con presuntos abusos policiales continúan en análisis. El presidente de la CDHEA sostuvo que el seguimiento de estos casos busca proteger, fortalecer la vigilancia sobre las autoridades y evitar que violaciones a los derechos humanos queden sin investigación.