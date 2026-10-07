(UNA TRAS OTRA.- Recuerdo un personaje de un programa de comedia de la televisión cuya característica peculiar era que cometía un error tras otro, una metida de pata tras otra, una equivocación seguida de otra. Me vino a la memoria el personaje luego de las gravísimas metidas de pata de la Sra. Pte. en su gustado chou matinal de las «mañagüevas». Cosa de no creerse: un día, con bombo y platillo, anuncia el decomiso de millones de litros del llamado guachicol, presentándolo como el decomiso más grande de la historia del mundo mundial, en donde, como en la festejada victoria efímera del 5 de mayo en Puebla, «las armas nacionales se cubrieron de gloria», con la sorpresa, que ya no sorprende a nadie, de que no hubo detenidos. A las pocas horas, sin embargo, cundió el trascendido de que ni era decomiso, ni era guachicol, ni mucho menos el más grande de la historia. Una empresa, con sus papelitos en orden, distribuidora de combustibles de Pemex, aclaró y puso en evidencia al Superman García Harfuch, a la fiscala carnala y a la Sra. Pte. No repuestos de la vergüenza, hete aquí que Reyna, némesis de la Shitbaum, le preguntó qué medidas había tomado para blindarse del dinero narco durante su campaña y hete acá que la precisa perdió los estribos, increpó a la periodista y se manifestó agraviada. Me acordé, a mi pesar, del dicho: satisfacción no pedida, culpabilidad manifiesta. Ya éramos muchos y parió la abuela, y onde que ayer o antier se lanzó furibunda contra el gobernador de Querétaro por no haberla invitado a la inauguración de un instituto de capacitación policiaca con el apoyo de EE. UU. y la presencia de su embajador. Que si se mandaba solo, que por qué no pedía permiso, que si Relaciones estaba pintada, la Secretaría o la Secre, que si Gobernación no pintaba. Total, que puso a Kuri como Dios a los pericos, tan solo para que unas horas después empezaran a circular las fotos del evento con presencia del delegado de la Fiscalía Nacional, con asistencia de la Guardia Nacional y el Ejército, y se publicaran las invitaciones y los permisos; pos que sí los habían solicitado, pos que sí le habían dicho a Relaciones, a la Fiscalía y al Ejército. Tres pifias de las grandes… y no pasa nada. Para Ripley, ¿por qué no afectan estas graves metidas de pata a la imagen presidencial? ¿O sí las afectan, pero, para variar, nos mienten?).

Hace pocas semanas, previo despliegue propagandístico, el señor presidente municipal de Aguascalientes rindió su informe de labores ante los integrantes del Ayuntamiento. ¡Así como lo lee! Nadie en la Presidencia Municipal de Aguascalientes sabe o recuerda que la administración, que no el gobierno, del municipio corresponde a un órgano colegiado integrado por regidores y síndicos, coordinados por un primer regidor que recibe el nombre de presidente municipal, pero ni el presidente es un gobernadorcito ni el Cabildo es un congresito. El presidente municipal integra con sus compañeros el órgano que administra el municipio; fue absurdo ese simulacro de informe. En todo caso, el Ayuntamiento debe informar a la ciudadanía de sus labores, de sus acciones, de su trabajo, no del presidente municipal, sino de todo el Ayuntamiento. ¿Cuesta mucho trabajo entenderlo? Al parecer sí.

Desde hace años, una reforma propuesta por el presidente Miguel de lo Más Gris modificó el artículo 115 constitucional, dotando a los municipios de la posibilidad de manejar su policía, de tener ingresos propios por el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, además de los que ya tenía por predial, licencias y otros derechos y permisos. Reforma importantísima que fortaleció a los municipios, al extremo de que, por ejemplo, en Aguascalientes, el municipio de la capital tiene más ingresos propios no etiquetados que el Gobierno del Estado, que tiene prácticamente todos sus ingresos etiquetados. De allí que se hayan ido pervirtiendo los quehaceres municipales que están perfectamente delimitados en la Constitución, como los servicios públicos, seguridad, limpia, alumbrado, parques y jardines, panteones, agua potable y alcantarillado, antes relojes públicos, para convertirse en competidores de la Federación y el Estado.

La ampliación de funciones, en mi concepto, es inconstitucional porque distrae de los servicios públicos básicos el dinero para emplearlo en toda serie de ocurrencias, menos servicios públicos. No se justifica que se realicen programas culturales cuando no se cubren los servicios necesarios. Al ciudadano le divierte un evento musical público gratuito, pero eso le engaña, porque en rigor no es gratuito: lo paga con sus impuestos y con el encarecimiento de los servicios. Atender a mascotas no tiene por qué ser un servicio público, porque el dinero que se utilice se distrae de limpia, de bacheo o de seguridad.

Es tiempo de frenar a las presidencias municipales y que no pretendan «apantallar» a los ciudadanos con muchas «obras» que redundan en menor calidad de los servicios. La regla tendría que ser: mientras no tengas debidamente atendidos los servicios públicos, no te distraigas de tu función, no nos quieras vender abalorios y listones. Como diría Bill Belichick: Do your job.

(LA TREMENDA RECUA.- Nuevamente la manada de ministros hizo de las suyas, ya no digamos Arístides, que para no pagar de su bolsa a una enfermera que requiere la puso en la nómina como auxiliar de una secretaría de Estudio y Cuenta, por si se presenta un amparo que tenga que ver con primeros auxilios, sino todos en bola, determinando que, en el tristemente célebre caso de la Guardería ABC, el ejercicio de la acción penal sería imprescriptible por las graves violaciones a derechos humanos. Lo malo es que lo determinó después de que ya había prescrito y de que ya se había ejercitado contra quienes se consideró presuntos responsables, poniéndose una vez más en evidencia como tribunal de consigna, sin vergüenza y sin dignidad. Una breve precisión para soportar mi dicho. La Corte no tiene facultades para legislar; por lo tanto, no puede crear nuevos tipos penales, ni establecer penas, ni crear nuevos supuestos de prisión preventiva oficiosa ni tampoco modificar los términos de la prescripción y, además, está obligada a no aplicar de manera retroactiva una disposición o criterio legal, de manera que es totalmente inconstitucional que pretendan modificar los términos del ejercicio de la acción penal, modificando la ley y haciéndolo retroactivamente. Todo por satisfacer la voluntad política de la dirigencia de la 4T. Vergüenza mundial nuestra recua de ignaros ministros.)

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