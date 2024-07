El chofer de un tráiler resultó herido y fue necesario su traslado a un hospital luego de sufrir un accidente tipo volcadura en la carretera federal No. 45 Norte, a la altura del municipio de Cosío.

El percance fue reportado aproximadamente a las 05:07 horas del domingo, a la altura del entronque con la carretera estatal No. 26, que conduce al poblado de La Punta, en el municipio de Cosío.

Varios automovilistas reportaron al número de emergencias 911 que en ese lugar se había registrado la volcadura de un tráiler y que, al parecer, había personas lesionadas. Esto provocó la movilización de Bomberos Estatales y Bomberos Municipales de Rincón de Romos, además de una ambulancia del ISSEA y agentes de la Guardia Nacional.

Al llegar, observaron un tráiler marca Kenworth, modelo 2016, color blanco, con placas de circulación del SPF, volcado sobre su costado derecho. La pesada unidad transportaba una carga consistente en varias hojas de vidrio de grandes dimensiones, las cuales quedaron destrozadas durante la volcadura.

Asimismo, en el interior del tractocamión estaba prensado el chofer, identificado como Manuel, de 40 años, originario del municipio de Tonalá, Jalisco. Luego de varios minutos de intensos trabajos y utilizando equipo hidráulico, lograron rescatarlo.

Una vez que los paramédicos del ISSEA le proporcionaron los primeros auxilios, fue trasladado al HGZ No. 1 del IMSS para recibir atención médica, donde su estado de salud fue reportado como estable.

Aparentemente, el accidente se originó debido a que el chofer se quedó dormido mientras conducía, lo que provocó que perdiera el control y se volcara al salirse de la cinta asfáltica.