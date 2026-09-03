Una mujer de 61 años resultó seriamente lesionada y tuvo que ser evacuada a bordo del helicóptero Halcón 1 de la Policía Municipal, luego de un fuerte accidente ocurrido la tarde de este miércoles en la carretera federal 45 Sur, a la altura de San Antonio de Peñuelas.

El percance fue reportado alrededor de las 13:40 horas, después de que un automóvil particular se impactara contra el costado de un camión de transporte de personal. Tras la colisión, la mujer quedó prensada.

Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Rescate Urbano trabajaron para liberar y atender a la víctima. Debido a la gravedad de sus lesiones, solicitaron el apoyo del helicóptero de la Policía Municipal.

El Halcón 1 despegó a las 13:48 horas y arribó al lugar 11 minutos después. La mujer presentaba un golpe moderado en la cabeza, una herida de consideración en la región posterior derecha del cráneo y múltiples golpes en el cuerpo.

Luego de estabilizarla e inmovilizarla, a las 14:10 horas comenzó su traslado aéreo hacia las instalaciones de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad. La aeronave aterrizó a las 14:23 horas, tras un vuelo de aproximadamente 13 minutos.

En tierra ya la esperaba una ambulancia, en la que fue trasladada al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS para recibir atención especializada.

En las labores de rescate y traslado participaron, de manera coordinada, personal de la Cruz Roja, Rescate Urbano y la Policía Municipal.