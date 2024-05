Con lesiones de gravedad resultaron dos empleados de una vidriera después de que la camioneta en la que viajaban se estrellara brutalmente contra un árbol y quedaran atrapados.

El accidente automovilístico ocurrió el miércoles a las 11:40 de la mañana en la carretera federal No. 45 Sur, a la altura del poblado del Ejido Montoro, en el municipio de Aguascalientes.

Las víctimas venían del estado de Guanajuato y se dirigían hacia la ciudad de Aguascalientes cuando ocurrió el percance.

Debido a la gravedad de las lesiones de uno de los heridos, fue trasladado en el helicóptero Fuerza Uno de la Policía Estatal para recibir atención médica en el Hospital Hidalgo.

Los lesionados fueron identificados como Fernando Eduardo, de 31 años, y Ramón Alberto, de 36 años, quienes viajaban en una camioneta marca Nissan de color rojo, con placas de circulación GV-4076-C de Guanajuato.

Se determinó que la camioneta, conducida por Fernando Eduardo, iba a exceso de velocidad por la carretera federal No. 45 Sur en dirección de sur a norte. Al llegar al Ejido Montoro, perdió el control y se estrelló violentamente contra un árbol del camellón central.

Debido al impacto, la camioneta quedó completamente destrozada. Varios testigos del accidente lograron sacar al conductor, quien presentaba traumatismo craneal y torácico.

Al lugar del accidente acudieron Bomberos Estatales, Bomberos Municipales de Aguascalientes, ambulancias de la Cruz Roja e ISSEA, policías estatales y agentes de la Guardia Nacional.

En el interior de la camioneta, quedó atrapado el empleado Ramón Alberto. Los Bomberos Estatales y Municipales utilizaron equipo hidráulico para liberarlo. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado por el personal del Grupo Aeromédico Táctico de la Dirección General de Operaciones Aéreas de la Policía Estatal, a bordo del helicóptero Fuerza Uno, al Hospital Hidalgo, donde ingresó en estado crítico.

Por su parte, Ramón Alberto fue llevado al HGZ No. 1 del IMSS en una ambulancia del ISSEA, reportándose su estado de salud como grave pero estable.