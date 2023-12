Irma Patricia Muñoz de León, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, expresó su descontento ante la falta de programas o convocatorias para financiamiento de empresas en colaboración con centros de ciencia e investigación.

Muñoz de León indicó que, a pesar de los esfuerzos de la iniciativa privada en el desarrollo de proyectos y diseño de propuestas, no se aprobaron estos esfuerzos, contrariando el acuerdo de principios de 2023 que prometía acceso a recursos de financiamiento a través del Impuesto Sobre la Nómina (ISN).

Resaltó que las pequeñas y medianas empresas necesitan más apoyo, especialmente en un contexto de aumento de cargas tributarias debido a la creación de nuevos empleos. Hizo hincapié en la importancia de proporcionar más herramientas tecnológicas a los emprendedores, que frecuentemente invierten sus ahorros en micro negocios o autoempleo.

La líder empresarial señaló que únicamente en el contexto de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia se logró acceder a recursos del ISN, como parte de los acuerdos establecidos a inicios de 2023, cuando se autorizó un incremento del 25% en la recaudación de este impuesto local.

Para concluir, Muñoz de León recordó que anteriormente se había propuesto un fondo de 20 millones de pesos a través de una convocatoria que incluía la participación de centros de investigación en proyectos productivos. Además, se había planteado un monto de 8 millones de pesos para proyectos específicos del sector empresarial, pero estos planes no se materializaron en once meses.

“En la reunión de diciembre pasado con la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología se hablaba de 20 millones de pesos, pero no tuvimos ningún proyecto…”

Patricia Muñoz de León