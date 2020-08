La directora de Educación Básica del IEA, Lourdes Carmona Aguiñaga, informó que una cuarta parte de los casi dos millones de libros de texto todavía no han llegado al estado y será hasta octubre cuando se cuente con todo el material, a causa de que varios contenidos fueron actualizados e incorporados por primera ocasión.

Respecto a los libros de texto radicados en Aguascalientes se lleva a cabo el proceso de distribución hacia las instituciones educativas y prácticamente se ha terminado todo lo que es la secundaria, ya que cada escuela los recogió en el almacén del IEA.

De igual modo se hace lo pertinente con los niveles de primaria, telesecundaria y preescolar, los cuales llegan primero a las Unidades Regionales de Servicios educativos y ahí los directores deberán acudir por sus materiales para que organicen la subsecuente entrega a los padres de familia, en los cuales se aplicarán los estrictos protocolos sanitarios.

La distribución deberá ser calendarizada durante varios días porque el objetivo es que no haya aglomeramiento en las instituciones educativas, en cuidado de la sana distancia.

Aunque la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) se comprometió a que estaría todo el material en el arranque del ciclo lectivo 2020-2021, no fue posible y persiste un faltante de un 20 a 25% del total, lo que es considerable si se observa que es el documento indispensable para el estudio de las asignaturas.

Los títulos faltantes tienen diferentes fechas en la agenda de arribo al estado de Aguascalientes y los últimos estarán llegando a medianos de octubre próximo, de acuerdo a la propia Conaliteg, y que se refieren a Formación Cívica y Ética, que son los nuevos libros, junto con el de Vida Saludable, mencionó la directora de Educación Básica del IEA.

“Los libros de texto se estarán distribuyendo junto con los útiles escolares, al menos esta es la petición del IEA a las escuelas públicas para que se evite dar doble vuelta a los padres de familia”, indicó finalmente.