Claudia Salazar y Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La propuesta presupuestal del sector salud en 2024 quedó corta para lograr un sistema público mejor que el de Dinamarca, como lo prometió el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con un diagnóstico hecho por la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, la propuesta de asignación para la Secretaría de Salud (Ssa), el IMSS, el nuevo IMSS-Bienestar, el ISSSTE y los institutos de salud de Sedena y Semar se mantendrá por debajo del 3 por ciento del PIB, recomendado por la OCDE, y está muy lejos de lograr el 11 por ciento del PIB que hay en Dinamarca.

En el documento se advierte un incremento de 2.71 por ciento en el presupuesto para Secretaría de Salud y al IMSS-Bienestar; sin embargo, éste no cubre los efectos de la inflación y no alcanzará a cubrir a la población sin seguridad social, como prometió el Ejecutivo.

Entre ambas dependencias, se proponen 225 mil millones de pesos para el próximo año, apenas 5 mil millones más que en 2023.

El análisis del PRI explica que la Secretaría de Salud perderá recursos que estaban en el Insabi y que ahora pasarán al nuevo IMSS-Bienestar, por un monto de 112 mil 627 millones.

De 219 mil 616 millones de pesos aprobados para el 2023 a la Ssa, se proponen para el siguiente año 96 mil 989 millones, una caída del 56 por ciento.

Pero la Secretaría tendrá adicionalmente un recorte de 5 mil millones de pesos en su gasto de inversión y de otros mil 218 millones de pesos para la adquisición de medicamentos e insumos.

«Por eso los datos en salud son engañosos y preocupantes», indica el estudio del PRI.

En cuanto al IMSS-Bienestar, este nuevo organismo tendrá una asignación de 128 mil 623 millones de pesos, de los cuales se destinarán a subsidios únicamente 74 mil 689 pesos.

Además, para inversión hay menos recursos. El Insabi tuvo para este año un presupuesto de 4 mil 184 millones de pesos, y para 2024 se proponen sólo 2 mil 438 millones.

«Por lo que el presupuesto del IMSS-Bienestar resulta insuficiente para atender a los 50 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud», afirma el documento.

En cuanto al presupuesto del IMSS, éste llega a 1.34 billones de pesos, lo que significa un incremento de 180 millones de pesos para el próximo año respecto a 2023, pero la mayor parte de este aumento no es para la atención de los derechohabientes.

De ese total, 870 mil 982 millones de pesos están destinados al pago de pensiones, es decir el 65 por ciento del presupuesto del Seguro Social.

Aunado a ello, el presupuesto para inversión física en hospitales y equipamiento no cubre la inflación, pues será de sólo 2 por ciento, un monto de 21 mil 990 millones de pesos adicionales respecto al 2023.