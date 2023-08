Mucha gente está dispuesta a emprender un negocio, existen apoyos en la entidad y muchos recursos digitales para hacerlo, e incluso puedes empezar con poco dinero, el éxito tiene varias definiciones y aplaudo que tengan iniciativa, pero el “cuento de hadas” se interrumpe cuando les preguntas por su diferenciación y te cuentan semejanzas.

Por este medio, en una ocasión anterior me tocó expresarte que sí Aguascalientes tenía muchas cafeterías en su territorio, podrías caer en la creencia de que son rentables, y no necesariamente es así, existe una cultura por dicha bebida, cada comercio lo hace a su manera… ¡Y la mayoría permanecen por tener una identidad bien definida!

Te explico… el café lo puedes hacer en casa, lo compras, pagas para que te lo hagan, puedes tomarlo de diversas formas, pero algunas personas no van sólo a beberlo, acuden a cafeterías para atender asuntos de negocios, platicar con amistades, estudiar, etc., y no en todas puedes hacer dichas actividades, hay enfoques y necesidades.

Existen varias formas de ser diferente; puedes aplicar una estrategia de precios competitivos o promociones; trabajar bajo alguna temática; especializarte en un público específico; tener una ubicación clave; manejar un programa de fidelización; trabajar por atributos… ¡El punto clave está en los pequeños detalles!

Recuerdo en mi etapa de secundaria que, cerca de mi casa, abrió una tienda de ropa, y mi familia y yo sólo acudimos una vez, nunca reemplazó nuestras salidas al norte, y no por aspiraciones, sino porque sus productos y atenciones no eran atractivos, ese local sólo se centraba en la necesidad de la vestimenta, pero no conocían de tendencias ni servicio al cliente.

Habrá quien no esté de acuerdo conmigo, pero decir que la calidad te hace único/a en tu alrededor puede o no ser una trampa; SÍ puede porque, éticamente, una empresa no debe vender cosas mal hechas; y NO puede porque si tu competencia es descuidada, tienes posibilidades de que el mundo reconozca tu excelencia.

Con los restaurantes, hubo una época donde éstos solían destacarse por las apps de fooddelivery, esa tecnología estaba en su auge, y ahora qué es un recurso común, retienen clientes por el diseño de sus empaques, personalizan aún más las entregas, incluyen cupones, o desarrollan su propia aplicación.

Independientemente de que tu proyecto atienda necesidades básicas o no, seas una cafetería u otro concepto, recuerda que responder a la pregunta del encabezado es también un sinónimo de: ¿Qué resuelves?

