Por: Hugo Morales Lozano

A menudo me gusta preguntarles a mis asesorados cuáles son sus clientes potenciales, dicho dato me sirve para conocer más el enfoque de la marca o negocio, y así proponer la mejor estrategia de ventas. Lo curioso es que la mayoría lo sigue averiguando o buscan satisfacer a tooooda la gente posible, y es ahí donde surge el problema.

¿Qué clase de problema? Uno pensaría que venderle a todas las personas es la mejor idea del mundo, pero las necesidades no son las mismas ni tampoco las capacidades de pago, si habláramos de estilos de vida hay una gran diferencia entre alguien que tiene 15 contra alguien que tenga 35 años de edad, lo más obvio sería adaptarte a ese rango de edades, pero hay que analizar más a fondo.

Definir a tu público objetivo no es un limitante, es un sello que te sirve para brindar un mejor servicio y diferenciarte de tu competencia, hoy en día existen varias marcas y el reto está en no ser “uno más del montón”, a nadie le gusta ser la copia de algo, buscamos la autenticidad, y en varias ocasiones el secreto está en los “nichos de mercados», es decir, en pequeños grupos muy específicos de consumidores con características y gustos similares.

Este tema no debe generar controversia, hay productos o servicios que las personas no pueden adquirir, como lo es el alcohol con los menores de edad o los medicamentos con receta médica, pero si tu negocio le vende a personas entre 20 y 40 años, y llega una persona fuera de ese rango de edad, no le vas a negar la venta ni a cuestionar sus decisiones, sólo hay que aplicar el sentido común.

Por otra parte, saber a qué personas les estás ofreciendo tus productos y servicios también te ayuda hacer las mejores ofertas, no todo depende de la edad, la percepción, la economía y el poder adquisitivo juegan papeles importantes, así como hay gente que se pondrá feliz con tus descuentos, con tu 2×1 o rebajas similares… también hay quienes tienen la disposición de pagar tu trabajo por lo que vale, suena un comentario muy lineal, pero conocer a tus clientes no debe tomarse a la ligera, es una tarea de mucha importancia.

Los clientes son un asunto muy extenso, da para muchas ediciones en esta Columna Marketera, así que me gustaría cerrar con la siguiente historia: un buen amigo mío vendía departamentos para la gente de la tercera edad, estaban bien equipados, tenían elevador para 35 pisos, eran una buena opción para el retiro y disfrutar la vida… ¿Qué pasó? Su equipo tuvo que cambiar sus objetivos, debido a que el público original no estaba cómodo viviendo en un piso muy alto, y los pasillos estaban abiertos al aire libre.

Sitio web: www.molonetmx.com

Facebook, Instagram y Twitter: @molonetmx

LinkedIn: Hugo Morales Lozano