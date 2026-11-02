Juan Manuel Frausto Aguayo Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- ¿Imagina el día en que la presentación de una foto, audio o video como prueba sea uno de los debates en una audiencia debido a la sospecha de que sea falso? Con el avance de la Inteligencia Artificial (IA) esto va a ser una realidad.

La Fiscalía del Estado no ha tenido casos hasta hoy, sin embargo, recientemente hubo un señalamiento de parte de un imputado, además de que un experto en informática advirtió que este problema es real y que en cualquier momento se presentará.

«Ellos refieren que yo luzco solamente con la camisa y en la manifestación yo me encontraba con una chamarra; ese es un ejemplo. El chavo que es repartidor aparece que trae una piedra», dijo el 13 de octubre Juan Darío Muñoz, uno de los detenidos durante la represión por la marcha del agua.

El imputado aseguró que los fiscales presentaron en audiencia fotografías manipuladas para tratar de inculparlos, aunque esto no trascendió jurídicamente. Antes de ese caso se había dado un hecho similar fuera de las salas orales.

En mayo, ciudadanos generaron imágenes con IA de un presunto agresor sexual infantil que fue videograbado el 7 de mayo en una tienda en Santa Elena de la Cruz, lo que generó confusión. Las fotos no coincidían con Luis Antonio «N», confirmó la Fiscalía una vez que lo detuvo, días después.

El perito en informática forense, Luis Pedro García Yáñez, dijo que la pérdida de información de los archivos y la evolución de las herramientas de generación sintética pueden dificultar los análisis. Además, la revisión de los datos dependerá de poseer el archivo original, una situación que puede complicarse si pasa el tiempo.

«Hay técnicas para identificar algunas cuestiones básicas, pero va a haber otras en que se va a complicar si no tenemos los originales», comentó.

«Se está trabajando y hay tecnologías y para hacer la identificación en determinados momentos, pero también siempre cuando existan ciertas condiciones».

Indicó que las empresas que generan IA aplican algunas huellas a sus archivos, pero también hay versiones que no tienen esas huellas porque son de uso privado y no reguladas por autoridades internacionales.

«Va a haber un panorama bien complicado en ese sentido para saber qué es real y qué no es real», comentó.

«Yo, afortunadamente, en los asuntos que he llevado a las personas no se les ha ocurrido decir que no son las que aparecen en una imagen o video o que argumenten que fueron hechos con IA, porque ¿cómo lo compruebas?».

En otras latitudes ya se están presentando casos.

En septiembre de 2025, un tribunal civil de California determinó que parte de las pruebas presentadas por los demandantes en el caso Mendones v. Cushman & Wakefield habían sido generadas con IA.

Asimismo, la Suprema Corte de Iowa confirmó la condena de Max Amyda por abuso sexual y resolvió que un video en el que presuntamente aparecía podía admitirse como prueba. La defensa argumentó que podría ser un «deepfake». El fallo no determinó que el video fuera falso, sino que la posibilidad de una manipulación no bastaba para excluirlo.

«Entonces el tema es ese, qué herramientas vamos a tener nosotros como peritos, como investigadores para poder detectarlos; eso va a ser siempre una dinámica en la que va a ser como un círculo vicioso de que ‘tú creas una herramienta para detectarlo y se va a crear otra herramienta para evitar detectarlo también'», dijo el perito consultado.

El Fiscal estatal, Salvador González, negó que por el momento se hayan encontrado datos de prueba sospechosos.

Para el profesor investigador de la UdeG, Francisco Jiménez, la justicia jalisciense va a tener una complicación más que tendrá que resolver mediante peritajes.

Antecedentes de las ‘deepfakes’

2026

Septiembre 30. Una corte de apelaciones de Arizona ordenó una nueva audiencia para determinar la pena de Gabriel Paul Horcasitas, condenado por homicidio involuntario. Consideró poco confiable un video generado con IA que mostraba a la víctima hablando durante la audiencia de sentencia, pues atribuía palabras imaginadas a una persona fallecida.

Octubre 9. La Suprema Corte de Iowa confirmó la condena de Max Amyda por abuso sexual en tercer grado. La defensa alegó que un video del presunto ataque podía ser un deepfake, pero el tribunal consideró que esa posibilidad no estaba respaldada por pruebas suficientes para excluir la grabación.

2025

Septiembre 9. Un tribunal de California determinó que demandantes del caso Mendones v. Cushman & Wakefield presentaron materiales audiovisuales generados con IA como si fueran auténticos. Tras revisar las pruebas, la jueza concluyó que al menos dos eran sintéticas y desestimó el caso como sanción.

2024

Noviembre. En el proceso federal contra Fereidoun Khalilian, en Nevada, la defensa cuestionó grabaciones de voz relacionadas con presuntas amenazas y sostuvo que podían ser deepfakes. El tribunal aceptó el testimonio de una persona familiarizada con la voz del acusado como elemento para autenticar los audios.

ASÍ LO DIJO

«Desde hace mucho tiempo había previsto que iba a haber un momento en el que eso iba a suceder y ya estamos en ese momento».

Luis Pedro García, Perito