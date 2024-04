El secretario de Comunicación y Vocería del Gobierno del Estado de Aguascalientes, Kike de la Torre, confirmó que la Feria Nacional de San Marcos sigue siendo uno de los eventos más seguros del país, incluso tras un incidente reciente en la zona de antros. Las autoridades verificaron la situación con rapidez y eficacia, determinando que no se produjeron actos de violencia. «Todo está bien. Afortunadamente, no hay ninguna situación de riesgo», afirmó el secretario, quien desmintió los rumores de un tiroteo en el lugar, indicando que solo se efectuó un disparo al aire por parte de la policía estatal para dispersar una riña.

La actuación pronta y coordinada de las fuerzas de seguridad ha sido destacada por su efectividad en el mantenimiento del orden, sin incidentes graves. Aunque se realizaron algunas detenciones, estas correspondieron a infracciones menores y no a delitos violentos. Los esfuerzos por asegurar la feria incluyen, además de una rápida intervención ante incidentes, el incremento en la implementación de tecnología avanzada y estrategias proactivas de seguridad. Estas medidas han posicionado a la feria como un referente en términos de seguridad para eventos de gran escala, señaló De la Torre.

El secretario también hizo un llamado a la responsabilidad en la comunicación y en el manejo de la información, destacando que la desinformación puede generar miedo innecesario y afectar negativamente la percepción pública sobre eventos significativos como la Feria Nacional de San Marcos. «Es necesario ser más responsables, tanto los medios de comunicación como el público», enfatizó.