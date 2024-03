Eduardo Molina Agencia Reforma

LOS ÁNGELES, California, EU. -La alfombra roja ya brilla, las estatuillas están listas y en unas horas arranca el desfile de famosos que participarán en la 96 entrega del Óscar.

Tras una temporada de premios con ganadores que se han repetido, llega el momento en que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entregue sus reconocimientos a lo mejor del cine.

Oppenheimer es la favorita, pero falta ver si arrasa y se lleva más de ocho estatuillas, cosa que ninguna película ha logrado desde Quisiera Ser Millonario (Slumdog Millionaire) en 2009.

Y Oppenheimer se convertiría en la tercera ganadora del Óscar a Mejor Película más taquillera de la historia, después de Titanic y El Señor de los Anillos: El Regreso del Rey.

La carrera de Mejor Actriz es la más complicada de adivinar, ya que Lily Gladstone de Los Asesinos de la Luna (Killers of the Flower Moon) y Emma Stone de Pobres Criaturas (Poor Things) se han dividido los premios previos.

Aunque en los últimos días se habla de que Sandra Hüller podría ser la sorpresa por Anatomía de una Caída (Anatomy of a Fall) y dejar a las dos favoritas en el camino.

El espectáculo musical de la noche incluye a Becky G, Jon Batiste, Billie Eilish, Finneas O’Connell y el actor Ryan Gosling.

Este último, nominado como Mejor Actor por Barbie, ensayó su número «I’m Just Ken» el viernes y ayer, y aunque es un secreto lo que sucederá en el escenario, se dice que tendrá muchos bailarines acompañándolo.

Este año también regresará el formato de cinco previos ganadores presentando los premios de actuación, que se utilizó en el 2009.

Conducida por Jimmy Kimmel, quien vuelve por cuarta ocasión, la gala arrancará una hora antes, a las 17:00 horas de México, debido al cambio de horario en EU.