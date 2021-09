Presentará la Federación de Trabajadores de Aguascalientes un amparo para solicitar que se vuelva a hacer el recuento al interior de la empresa Nissan, tras la presunción de que hubo inconsistencias que pueden ser escuchadas por la autoridad de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así lo dio a conocer su dirigente, Alfredo González González.

En conferencia de prensa, el representante de la CTM en la entidad afirmó que en este momento los abogados del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz del Estado de Aguascalientes, estudian la posibilidad de presentar el amparo, dado el tiempo que la ley prevé para que haya alguna inconformidad de parte de quien en un momento siente que hubo violaciones o inconsistencias dentro del procedimiento y eso es en lo que están, para que se rehaga el recuento.

Detalló que en caso de que el amparo les sea concedido, se vuelve a hacer el recuento, pero en caso de que no, se daría posteriormente el laudo con la sentencia. “Para presentar el amparo deben ser 10 días posteriores hábiles al momento en que se presentó el recuento, ya posteriormente depende del tiempo que tarde el Tribunal Colegiado de Circuito en decidir si procede o no. Esperamos que tenga el suficiente sustento el amparo para que nos sea concedido y obviamente se vuelva a hacer la reconsideración de las pruebas y como consecuencia esperemos que sea otro el resultado”.

Ante la denuncia del líder nacional de CATEM, Pedro Haces, de presuntos desvíos de las cuotas de trabajadores del Sindicato de Nissan hacia el líder de la FTA, Alfredo González González llamó a que lo hagan quienes tengan las pruebas y que no quede nada más en un aspecto mediático. “Ojalá que las presenten y efectivamente no nada más sea parte de enlodar al de enfrente para ganar yo, eso sin duda mermó el ánimo de los compañeros para votar no a favor de ellos sino en contra de nosotros”.

Apuntó que la CTM en el estado cuenta actualmente con 51 mil trabajadores afiliados y ante la amenaza de CATEM de que buscará aplicar la misma estrategia en otras empresas, dijo que hablarán en lo particular con quienes tienen contratos colectivos de trabajo para cambiar estrategias, tener una mayor atención a los trabajadores así como una serie de condiciones que habrán de modificar “si queremos seguir contando con la voluntad de los trabajadores de seguir en CTM”.