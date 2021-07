Saúl Alejandro Flores

Estimados lectores después de haber abordado la agenda pendiente de los legisladores federales y locales en el rubro hídrico, paso ahora al ámbito municipal, pues recordarán que las pasadas elecciones fueron para contender a dichos cargos, pero ya que ganaron ahora corresponde legislar de manera pertinente en la materia y a los alcaldes tomar la decisiones correctas y dar cumplimiento a las diversas disposiciones normativas, o bien, realizar la gestión ante las legislaturas para las reformas que permitan mejorar la prestación de los servicios y todo aquello que involucre el ámbito de su actuar.

Pero no todo es lo que describí en el párrafo anterior, el primer paso es que las autoridades municipales electas tengan en claro qué implica la prestación del servicio, no basta con que sepan que es su responsabilidad y que infieran que la infraestructura también lo es y que tienen la facultad de cobrar los servicios y ante la impotencia por desconocer lo que comprende, opten por estirar la mano pidiendo dinero para solventar las quiebras que cada vez son de mayor impacto en prejuicio de la calidad del servicio, al final del eslabón el afectado es el usuario.

La improvisación y alta rotación de personal en la prestación de los servicios, aunado a la nula o escasa capacitación, el desconocimiento de la forma de operar en otros lugares, porque nunca han salido de su municipio y desconocen lo que hay más allá, incluso en la entidad federativa, en la que salvo los municipios de Aguascalientes y, en ciertos momentos, Jesús María han hecho, este último en un breve tiempo, lo demás ha sido inercia.

Volvería a preguntar si realmente los alcaldes tienen idea de ¿Cuál es la ruta correcta para mejorar los servicios de agua? También haría la pregunta ¿Si la autoridad local, es decir, el Inagua, tiene en claro la forma en que debe apoyar a los municipios sin caer en el populismo y en el pretender solucionar todo con obra?, lo cual es miopía y un claro desconocimiento de cada uno de los apartados, facetas o subsectores que comprende el denominado sector agua (un sector inexistente en lo práctico o confuso en lo conceptual, porque incluso la autoridad federal, da palos de ciego).

Es importante generar una política pública unificada tendiente a evitar que se colapsen los servicios públicos de agua, Rincón de Romos y Pabellón requieren prácticamente un RCP. Resurrección Cardio Pulmonar, revivir, a otros ayudar a superar sus problemas de inmadurez y consolidación, y el caso de Aguascalientes que, como dicen popularmente, se cuece aparte, porque este último caso es digno de tomar como muestra de estudio, en el que la “simulación” es su ingrediente principal, eso de que, si Proactiva o Caasa (ahora Veolia) se va, es totalmente similar a la absurda e inútil consulta para juzgar a los expresidentes. Es la misma treta. Lo he repetido hasta el cansancio, ahí no está la solución al problema y quien insista desde algún puesto decisor o tomando el micrófono es preciso decirle que la década de los 70, fue un momento que pasó hace medio siglo. No podemos balbucear con visiones “pueblerinas”. Más ahora que la disponibilidad de agua en cantidad y calidad es un problema agravado por diversos factores, pero la mayor son las decisiones políticas erráticas acumuladas de los tres ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal”.

Parece que no hay conciencia de la inoperancia y extravío del que hace gala pública las oficinas centrales de Conagua, que, igual que el ejecutivo, se desespera en demostrar lo inútil, obsoleto y decadente, les entusiasma hacer esa exhibición, (compiten con los “terraplanistas”) ante ello, el reto que deben hacer las entidades federativas y las propias autoridades municipales, en donde es el momento de romper el cordón umbilical.

¿Qué harán los municipios ante un escenario que muestra que la participación privada en el denominado subsector agua potable, con una reducción real del orden del 80% del subsidio federal a las inversiones, por más eficiente que sea el prestador, con una tarifa pública eléctrica más cara, con menor acceso a energías renovables?, ¿Serán indispensables los mecanismos regulatorios, que lo llevena indicadores obligados de eficiencia, tales como continuidad de 24/7?, pero aún así, con una población cada día más pobre, ¿Requerirá subsidio a la tarifa, que correría por supuesto a cargo de los gobiernos estatal y/o municipal?.

Continuaremos la siguiente semana, recuerden la importancia de implementar acciones que permitan que, en México y Aguascalientes, el agua nos alcance.

