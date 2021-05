Mucha ha sido la publicidad que durante campañas han hecho la mayoría de los candidatos a cargos de elección popular; sin embargo, “en México, obras son amores y no buenas razones”, por lo que un buen acierto para ganar la confianza de los electores pudiera ser la transparencia en su hacer y proceder. En ello coincidieron la presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Aguascalientes, Miriam Fabiola Gutiérrez Muñoz, y la presidenta del Observatorio de Mujeres Jefas de Familia, Gwendolyne Negrete Sánchez.

En las últimas semanas, se ha advertido que faltan candidatos por presentar su 3de3 en la plataforma del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, y se debe decir que, sin temor, podrían presentarla, pues “como ciudadanos, estamos convencidos que tener bienes y propiedades no es un delito cuando es fruto del trabajo, y no tiene por qué haber razón para ocultarlos y no demostrarlos”, comentó la contadora pública.

Desde su óptica, es importante que la ciudadanía tenga a la mano toda la información que permita evaluar el perfil de quienes serán los gobernantes y representantes populares próximamente, más que por comerciales o anuncios en redes sociales o espectaculares. “Eso es bonito, pero mejor será saber de lo que son capaces de hacer los candidatos”.