¿Qué se hizo? Alejandro Sanz llega a GDL con nueva imagen

Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Alejandro Sanz sorprendió con un cambio de imagen a sus 57 años, al dejar atrás sus peinados clásicos para adoptar un estilo más urbano y juvenil, que lucirá este sábado durante su presentación en el Coliseo GNP.

El cantante español optó por un mullet moderno con degradado lateral, caracterizado por llevar los costados cortos y una transición difuminada, mientras conserva mayor longitud en la parte superior y la nuca.

Sanz estrenó públicamente su nuevo look durante los recientes conciertos de Shakira en Madrid, donde apareció como invitado especial. Ambos interpretaron “La Tortura” y, posteriormente, cantaron juntos “Corazón Partío”.

El artista continúa además su relación con la actriz peruana Stephanie Cayo, con quien confirmó su noviazgo en mayo.

Como parte de su gira “¿Y ahora qué?”, Sanz llegará este sábado al Coliseo GNP con un repertorio que combinará éxitos como “Amiga Mía” y “Pisando Fuerte” con sus temas más recientes.