The New York Times publicó un análisis basado en un ejercicio de evaluación de propuestas para mejorar la educación, que ofrece elementos para abordar una pregunta central en el diseño de las políticas públicas: ¿qué intervenciones producen mejores resultados académicos y cuánto cuesta implementarlas? El ejercicio consideró 30 propuestas evaluadas por 37 especialistas en investigación educativa, quienes analizaron su eficacia potencial y su costo. El propósito es identificar qué medidas pueden contribuir al aprendizaje y qué recursos requieren para llevarlas a la práctica.

Del análisis se resalto cuatro hallazgos relevantes.

Primero, las asesorías académicas en grupos pequeños destacan por su potencial para mejorar el rendimiento escolar, aunque implican costos elevados. Su principal ventaja es que permiten brindar atención individualizada, identificar dificultades específicas y adaptar las explicaciones al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Por ejemplo, un alumno que presenta problemas para comprender fracciones puede recibir ejercicios y retroalimentación ajustados a sus necesidades, en lugar de avanzar al mismo ritmo que todo el grupo. Sin embargo, esta modalidad requiere docentes o tutores adicionales, así como tiempo para dar seguimiento al progreso. Su eficacia debe valorarse, por tanto, junto con la inversión necesaria para sostenerla.

Segundo, la enseñanza sistemática de la lectura sobresale por su relación favorable entre costo y efectividad. La comprensión lectora es una herramienta indispensable para adquirir conocimientos en prácticamente todas las asignaturas. Un estudiante que aprende a interpretar instrucciones, identificar argumentos y comprender textos tiene mayores recursos para resolver problemas de matemáticas, estudiar ciencias o analizar información histórica. Por ello, fortalecer la alfabetización desde los primeros años escolares puede generar beneficios que trascienden la asignatura de Español y acompañan al estudiante durante su trayectoria educativa.

Tercero, restringir el uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar constituye una intervención relativamente económica. La medida busca reducir las distracciones y recuperar tiempo para las actividades académicas. Por ejemplo, limitar las notificaciones y el acceso a redes sociales durante las clases puede favorecer la atención sostenida. No obstante, retirar los dispositivos no garantiza por sí mismo mejores aprendizajes: los resultados también dependen de cómo se aproveche el tiempo disponible y de la calidad de las actividades de enseñanza.

Cuarto, los vales educativos o vouchers (en el caso mexicano las becas) representan una alternativa cuyo costo puede ser considerable y cuya efectividad académica debe examinarse con cautela. Las becas pueden aliviar las barreras económicas que dificultan la permanencia escolar, pero ese beneficio no implica automáticamente una mejora en el aprendizaje. Es necesario distinguir entre facilitar el acceso a la educación y demostrar resultados académicos atribuibles al programa.

De los anteriores hallazgos podemos encontrar algunas conclusiones, como que gastar más no equivale necesariamente a educar mejor.

Además, de que la enseñanza de la lectura y la regulación de los celulares requieren, en principio, menos recursos; las asesorías en grupos pequeños son altamente efectivas, pero demandan mayor inversión, mientras que los apoyos económicos deben evaluarse según sus objetivos y resultados.

En definitiva, el desafío de la política educativa no consiste en elegir la alternativa más barata o hacer un alto gasto presupuestario, sino en determinar qué intervenciones ofrecen mejores resultados por cada peso invertido. La pregunta no es únicamente qué funciona, sino cuánto cuesta lograrlo y bajo qué condiciones puede producir mejoras sostenidas.