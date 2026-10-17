En mi artículo anterior, revisé cuatro de las alternativas analizadas por The New York Times: las asesorías académicas en grupos pequeños, la enseñanza sistemática de la lectura, la regulación de los celulares y los apoyos económicos a los estudiantes.

El ejercicio, en el que participaron 37 especialistas en investigación educativa, plantea una pregunta indispensable para cualquier gobierno: ¿cómo invertir mejor los recursos públicos para conseguir que los estudiantes aprendan más y mejor?

La discusión merece continuar porque otras propuestas ofrecen lecciones importantes para México.

Una de ellas es apostar por fortalecer la educación preescolar. La atención educativa durante los primeros años puede contribuir al desarrollo del lenguaje, el pensamiento matemático y las habilidades socioemocionales. Sin embargo, el beneficio no proviene únicamente de incorporar a más niños a las aulas: también depende de la calidad de las experiencias de aprendizaje que reciben. La cobertura es fundamental, pero debe acompañarse de condiciones pedagógicas que permitan aprovecharla.

Otra propuesta consiste en mejorar las condiciones para que los docentes más eficaces trabajen en escuelas con mayores necesidades. Pero acompañado de los incentivos que pueden influir en la distribución y permanencia de esos buenos maestros en las escuelas que más los necesitan. En comunidades donde las desventajas sociales se acumulan, contar con docentes preparados y respaldados puede marcar una diferencia sustantiva.

Esto conduce a una cuestión que suele perderse en el debate público: la formación docente debe traducirse en mejores prácticas dentro del aula. Los cursos y diplomados tienen poco sentido si no responden a dificultades reales de enseñanza. El reto consiste en construir esquemas de formación continua, asesoría y retroalimentación que permitan al maestro identificar qué están aprendiendo sus estudiantes y qué necesitan para avanzar.

El estudio también destaca la importancia de contar con materiales curriculares de calidad, ya que disponer de programas bien diseñados puede ayudar a los docentes a organizar secuencias de aprendizaje, evitar vacíos y dedicar más tiempo a enseñar.

Otro elemento es ampliar el acceso a cursos académicamente exigentes, pues ofrecer oportunidades para cursar asignaturas avanzadas permite que los estudiantes desarrollen sus capacidades sin que su origen social o la escuela a la que asisten determine anticipadamente sus posibilidades.

Otro tema es la rendición de cuentas. Evaluar resultados y dar seguimiento al desempeño de las escuelas puede contribuir a identificar problemas y orientar apoyos, siempre que la evaluación no se convierta en un mecanismo de castigo. Los indicadores adquieren valor cuando permiten comprender qué funciona, dónde existen rezagos y qué decisiones deben corregirse. Medir, por sí solo, no mejora la educación; hacerlo para tomar mejores decisiones puede marcar la diferencia.

Las propuestas también obligan a cuestionar algunas ideas que suelen aceptarse sin suficiente análisis. Reducir el tamaño de los grupos, incrementar el presupuesto o incorporar nuevas tecnologías no garantiza automáticamente mejores resultados. Su impacto depende de cómo se implementen, de las necesidades de cada comunidad y de que existan condiciones para sostener las intervenciones en el tiempo. Los especialistas advierten, precisamente, que ninguna medida funciona por sí sola ni produce beneficios cuando se ejecuta deficientemente.

¿Qué significa todo esto para México y Aguascalientes? Que la discusión educativa de los todos los actores debe pasar de las declaraciones generales a las decisiones sustentadas en evidencia. Necesitamos identificar cuáles son las principales dificultades de aprendizaje en cada nivel, dirigir los recursos hacia ellas y evaluar periódicamente si las estrategias adoptadas están dando resultados.

No existe una receta universal para mejorar las escuelas, pero sí propuestas que vale la pena analizar y adaptar a nuestras realidades. La evidencia puede orientarnos, siempre que evitemos trasladar mecánicamente experiencias de otros contextos. Hay, sin embargo, un punto de partida razonable: priorizar la lectura, atender oportunamente los rezagos, fortalecer el trabajo docente y utilizar los recursos con criterios de eficacia y equidad. El desafío no consiste en encontrar fórmulas mágicas, sino en identificar qué funciona, para quiénes y en qué condiciones, con la disposición de corregir el rumbo y sostener las decisiones que demuestren resultados.