Piden la Agrupaciones Unidas de Taxistas en el Estado de Aguascalientes a las autoridades de Movilidad, poner mano dura con los taxistas pirata que operan en la Feria Nacional de San Marcos.

Óscar Romo Delgado, líder de AUTEA, dijo que la existencia de vehículos particulares operando falsamente en el área ferial como transporte de aplicación es un tema delicado que pone en riesgo la seguridad de los feriantes y la ciudadanía en general.

“Es un foco rojo que estas personas estén operando y que no sean detectadas por la autoridad, porque nosotros aunque les digamos que no nos agradan este tipo de prácticas, nosotros no somos Gobierno y no podemos actuar”, dijo el líder taxista.

Consideró importante que la Coordinación de Movilidad en compañía de elementos se Seguridad Pública trabaje en operativos de detección de los conductores “pirata” que a últimas fechas han comenzado a proliferar.

“Creo que es momento de ponerle un freno a estas personas y actuar con mano dura, mano firme porque no podemos dejar que esto siga creciendo como ha estado pasando en las últimas fechas”, expresó Romo Delgado.

El representante del gremio, aseguró que los taxistas tienen identificadas a las unidades que operan de manera clandestina brindando el servicio de traslado a la ciudadanía, incluso existe un grupo de WhatsApp en donde los trabajadores del volante reportan estos casos.

“Les pedimos que tomen fotos de las placas y de la ubicación para pasar el reporte, pero que éste sea atendido porque si nada más pasamos reportes y no se atienden, de nada sirve”, explicó.

Por último, la AUTEA hizo un llamado a los ciudadanos para que no se dejen sorprender y no se suban a unidades que no operen bajo ninguna aplicación o servicio de taxi, pues se trata de un gran riesgo.

