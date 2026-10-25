Lo que comenzó como una serie de protestas estudiantiles en Francia, motivadas por la falta de oportunidades educativas, terminó por extenderse a otras expresiones de descontento social. Posteriormente, se sumaron sindicatos a las movilizaciones para denunciar los costos de vida y políticas del gobierno.

En esta ola de protestas, se denunció la falta de recursos para el sector educativo, el aumento de precios en combustibles, costos de vivienda, y políticas presupuestarias que afectan al país. Entre los manifestantes, también aparecieron los chalecos amarillos, el movimiento social que protestó en 2018 contra el precio de los combustibles y que se traduce en general a la pérdida del poder adquisitivo. La popularidad de este grupo, logró visibilizar aún más el descontento general por la situación.

Las convocatorias de los distintos manifestantes coincidieron el pasado 17 de octubre, lo que magnificó el alcance del conflicto en donde se afectaron hasta 1,500 establecimientos. Los saqueos e incendios provocaron graves daños, afectando gran cantidad de monumentos, así como el incendio del conocido ayuntamiento de Limoges. Tras los disturbios y la magnitud de la violencia, fue necesario establecer toques de queda en ciudades como Niza, Lille y París.

Más allá de los motivos de las protestas, el descontento en general se ve traducido a una crisis política: por un lado, el presidente Macron debe responder a las demandas sociales, mientras que las medidas de seguridad y respuestas de la policía generaron cuestionamientos sobre el trato de la policía contra los manifestantes. Por su parte Macron optó por condenar todo acto de violencia y reconoció las fallas del trato de la policía nacional.

La crisis se presenta previo a la elección presidencial en 2027, incorporando discusiones sobre el costo de vida, la educación y de la capacidad del gobierno para manejo de las crisis. Los distintos actores políticos aprovecharon este momento para impulsar sus discursos ante el gobierno actual y así convencer a los votantes.