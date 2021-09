Llama el Frente Nacional por la Familia a los distintos colectivos feministas a actuar de manera pacífica en la marcha de este martes 28 de septiembre por el Día de Acción Global por Abortos Libres y Seguros. Su coordinador Carlos García Villanueva, indicó que su organización no está de acuerdo con la forma de este grupo y aunque hay libertad, las llamó a no causar destrozos que vayan en contra de la sociedad.

Afirmó que si bien ellas quieren manifestarse, las exhortó a que procuren no hacer pintas, ni quebrar vidrios, ni mucho menos provocar destrozos. “Ellas piensan que tienen razón y todo mundo tenemos derecho de opinar, cada quien tiene su pensamiento. Ellas así piensan, independientemente de cuánto o no estemos de acuerdo; en lo que sí estamos de acuerdo es que debe haber la libertad de manifestarse pero pacíficamente y sin agredir”.

Resaltó que el Frente Nacional por la Familia no está a favor del aborto ni del feminismo, lo cual es toda una ideología que daña, primero a la misma mujer y segundo porque ellas son pro aborto, lo cual es un daño hacia el bebé y también a la familia y a la misma relación de la mujer. “Ellas tienen características totalmente diferentes a las de los hombres, pero ambos tienen cualidades, entonces no tiene porque tiene que ser en contra del hombre. La mujer tiene esa capacidad de concebir y el hombre no la tiene y en la familia se educan los valores y todas las virtudes, la laboriosidad, el respeto, la fortaleza y por eso se requiere una familia”.

García Villanueva comentó que en lo que sí concuerdan con las Feministas es en el hecho de que a últimas fechas han crecido los asesinatos de mujeres, lo cual no debe de ser. “En ese aspecto tienen razón de que hay algunos hombres que abusan de las mujeres, pero no todos los hombres son abusadores. Los que abusan son delincuentes, no todo mundo es feminicida”.