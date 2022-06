Al ser el sector de la construcción el segundo más importante en la contribución del producto interno local, sólo por detrás del automotriz, es necesario que las licitaciones para la ejecución de nueva infraestructura no se vea frenado por la transición del gobierno, expresó el presidente de la CMIC, Ángel Palacios Salas.

Resaltó, que durante el sexenio que está por concluir la creación de obra pública fue realizada hasta en un 90% por empresas locales, por lo que confían que lo anterior se mantenga durante la siguiente administración estatal.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, precisó que actualmente el Gobierno del Estado ha lanzado licitaciones cuyos proyectos ya están en marcha, como es el paso a desnivel de segundo anillo y Barberena Vega, así como el nuevo plantel militarizado, los cuales de acuerdo a lo programado serían entregados antes de que concluya la presente administración.

Sin embargo, reconoció que otras obras, como la aduana, sería un proyecto transexenal, indicando que serán mínimas las obras en ejecución que serán entregadas posterior al mes de octubre.

Agregó que al existir un recurso de al menos 500 millones de pesos para obra pública en la recta final del sexenio, es importante que los proyectos salgan a licitarse, lo que permitiría dejar un banco de proyectos y que al menos durante el arranque de la siguiente administración el sector de la construcción no se vea afectado.

Finalmente, Palacios Salas, adelantó que en su momento buscará un acercamiento con las próximas autoridades para pugnar que los requisitos de empresas foráneas que deseen participar en licitaciones de obra pública, sean más exigentes y con ello garantizar que se eleve la participación de empresas locales en la realización de la nueva infraestructura, lo que aumentaría en consecuencia el dinamismo económico en la entidad.

“Pedimos continuidad a infraestructura que los recursos o iniciado el año se proceda con ellos. Que no haya pretexto para que haya obra pública desde un principio de la siguiente administración”, expresó.

¡Participa con tu opinión!