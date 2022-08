Sergio Cuevas Ávila / El Heraldo

Alertan la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, la Canaco, la Policía Cibernética y la delegación de la Profeco a la población en general, de evitar ser presa de defraudadores que sólo se dedican a sorprender con supuestas ofertas de viajes en este periodo vacacional.

En conferencia de prensa conjunta, manifestaron su preocupación por los malos manejos de los defraudadores turísticos que se hacen pasar por ejecutivos de ventas de hoteles o como agentes de viajes, los cuales no están registrados ante ninguna autoridad que los regule.

En su intervención, Alejandro Salas Domínguez, delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor, comentó que tan sólo en el primer semestre de este año, han atendido 41 quejas, de las cuales cuatro han sido conciliadas, una no conciliada, hubo nueve con desistimiento y 27 más están en trámite. Enfatizó que las quejas van en contra de cuatro empresas: Despegar.com, Expedia México, Servicios Booking.com y Operadora Turística Go to Vacation.

Por su parte, Reyna González, gerente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes comentó que en lo que va de este año han recibido seis casos de fraude de hoteles que lamentablemente no pertenecen a la asociación, pero que han sido atendidos.

Mientras que Balam García, director de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, indicó que ellos han atendido un total de 70 reportes y tienen detectadas un promedio de 60 páginas apócrifas, las cuales han generado pérdidas económicas a los usuarios por poco más de mil 500 millones de pesos.

Beatriz Flores de la Torre, presidenta de Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en el Estado, pidió a la población que verifique que la empresa cuenta con un lugar fijo establecido; solicitar el Registro Nacional de Turismo, verificar que cuente con el Registro Estatal de Turismo vigente; pedirle la Constancia de Situación Fiscal y su licencia municipal; y que pertenezca a una asociación acreditada por la SECTUR.

Para denuncias, están a disposición los teléfonos de la Profeco 55 68 87 22, 449 916 29 69 y 449 915 10 82, el correo electrónico denunciasprofeco@profeco.gob.mx; de la AMHA el 449 917 30 77; y de la AMAV el 449 144 35 10.