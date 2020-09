Aclara el Centro SCT Aguascalientes que sí habrá recursos para el Estado el próximo año 2021 en materia de mantenimiento de la red carretera federal y se seguirá operando de manera ordinaria en dicha dependencia, señaló su director, Gregorio Ledezma Quirarte, quien detalló que incluso se prevén 240 millones de pesos para Aguascalientes en dicho rubro, 20 millones más que este año.

El funcionario federal negó las aseveraciones de que la SCT no tendrá recursos para Aguascalientes el próximo año de acuerdo al Paquete Económico 2021. En tal sentido, aclaró que todo lo referente al Programa de Conservación de la Red Federal, como lo de Conservación de Carreteras Alimentadoras, se autoriza a nivel general. “Lo que viene en el PEF es generalizado, pero el recurso se distribuye a todos estos programas por estados. No es correcto que digan que no se van a atender las carreteras, eso es mentira”.

En tal sentido, dijo que incluso para lo que es la conservación de la red carretera federal para Aguascalientes se tiene considerado un recurso entre 230 y 240 millones de pesos, lo cual es mayor con respecto a lo ejercido en dicho rubro durante este año 2020 en que se tuvo un recurso de 220 millones de pesos. “El centro SCT en Aguascalientes va a continuar, porque no es el hecho de atender la red federal, no está supeditado nada más a eso. Está la cuestión de Aeronáutica Civil, las telecomunicaciones, los aeropuertos, los ferrocarriles, el autotransporte federal, medicina preventiva, todo el contexto sigue operando aquí en Aguascalientes y tiene sus fundamentos legales dentro del Reglamento Interior de la Secretaría”.

Aclaró que si bien no están consideradas obras grandes para el Estado durante el 2021, ello no significa que tanto las autoridades del Centro SCT como los diputados y senadores por Aguascalientes se van a quedar cruzados de brazos, sino que por el contrario, continuarán con el cabildeo, a fin de tratar de jalar recursos adicionales que beneficien a la entidad. “Hay en cartera proyectos como la construcción del Segundo Cuerpo del Libramiento de Rincón de Romos, el del Entronque de Teocaltiche, un puente en el PIVA en la Ruta 45 y otras obras adicionales que se siguen negociando”.