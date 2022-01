Antonio Baranda Agencia Reforma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población no alarmarse ante los altos contagios de Covid-19 ocasionados por la variante Ómicron.

«Es importante que se sepa que esta nueva variante es en efecto muy contagiosa, pero afortunadamente no está demandando de hospitalización ni tenemos casos, y eso es lo más importante, de incremento de fallecimientos.

«Seguirnos cuidando pero no alarmarnos, que no nos infundan, que no nos metan miedo. Nosotros estaríamos informando cualquier situación», comentó López Obrador en conferencia.

Baja California Sur, Ciudad de México y Yucatán son las tres entidades del País que registran las tasas más altas de contagio activo de coronavirus.

De acuerdo con los datos procesados por la Dirección General de Epidemiología (DGE), con fecha de corte al 2 de enero pasado, Baja California Sur registró una tasa de 506.69 casos activos por cada 100 mil habitantes, la Ciudad de México 154.31 y Yucatán 140.31.

Cientos de personas saturaron ayer clínicas privadas y farmacias para solicitar pruebas por síntomas de Covid.

Los negocios no se dieron abasto y varios tuvieron que suspender las consultas. Además, tuvieron que implementar un sistema de atención exclusivamente con citas.

Inclusive algunas clínicas de salud del Gobierno de la Ciudad de México realizaron pruebas pero con horario limitado.

Por otra parte, esta mañana en Palacio Nacional, Jorge Alcocer -titular de la Secretaría de Salud- dijo que el Gobierno analiza destinar la vacuna cubana Abdala como refuerzo en caso de que se cuente con ella.

«La decisión no es nuestra, desde luego, sino del país Cuba para ver cómo la va compartir y seguro con México va tener este acercamiento. Tenemos esto como perspectiva que en el segundo semestre vamos a contar con esta vacuna (cubana) junto con la Patria de México.

«Y ver la posibilidad de que nosotros podamos contribuir con otros países no sólo dando o vendiendo, sino compartiendo. Pudiera ser (para refuerzo)», añadió Alcocer.

