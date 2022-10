Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no haya psicosis en el caso del grupo de alumnos que resultaron intoxicados en diversos planteles educativos de Chiapas.

«No se descarta que se repitan casos y sí hay intoxicaciones, pero las versiones son de lo más variado, de que alguien llegó y llenó los termos de un agua especial, que no se ha aclarado del todo, entonces vamos a esperar pero si quiero aprovechar para que no haya psicosis, porque estoy seguro de que no va a pasar nada grave a los muchachos».

«Pero si me preocupa que vaya haber un acto precipitado de castigo a quien se piense de que le está queriendo hacer mal a los jóvenes (…). Se está haciendo la investigación caso por caso, entonces esperar los resultados, yo creo que en unos 10 días, porque se mandaron hacer todos los estudios, se está estudiando todo, pero hasta ahora no hay nada que tenga que ver con droga, no hay nada», subrayó.

El pasado viernes, el Mandatario federal ya había descartado la presencia de drogas en los casos de intoxicación.

-¿Alguna responsabilidad al director de la escuela?, se le preguntó.

«No, no, y en algunos casos se le echa la culpa a los maestros y no, hay que ver bien qué sucedió, como están todos los casos y a mí me llamó la atención desde el principio, les he dicho que conozco Bochil desde hace 25 años y lo he visitado 20 veces y conozco a la gente y es gente buena, con muchas tradiciones y costumbres, con mucha cultura, con mucha vida comunitaria, saben ¿dónde se tiene más problemas?, en donde ya no hay vida comunitaria, les comentaba que cuando fui jefe de gobierno en Milpa Alta, que hay vida comunitaria, había un Ministerio Público y si acaso un delito a la semana», respondió.

En días pasados, el Secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, detalló que fueron cuatro los incidentes de intoxicación en el Estado.

El primero, ocurrido el 24 de septiembre en la Secundaria Federal 1 en Tapachula, hubo 21 afectados de entre 13 y 14 años; 19 femeninas y 2 masculinos, quienes habrían ingerido alimentos contaminados con una sustancia desconocida.

El 6 de octubre, en la Secundaria «Ricardo Flores Magón», en este mismo Municipio, cinco femeninas y un masculino de entre 13 y 14 años se intoxicaron al beber agua contaminada con una sustancia, también desconocida.

Mientras que el 7 de octubre, en la Escuela «Juana de Asbaje» en Bochil fueron 72 los intoxicados, de los cuales, 11 aún siguen hospitalizados.

El Fiscal General de Chiapas, Olaf Gómez Hernández, informó que tres alumnos de la Secundaria «Juana de Asbaje» en Bochil dieron positivo a cocaína, tras un examen toxicológico practicado en laboratorio privado la semana pasada.

No obstante, aclaró que dos de ellos fueron examinados por la Dirección General de Servicio Periciales de la FGE y sus resultados fueron negativos a uso de drogas, por lo que solicitarán un tercer dictamen a la Fiscalía General de la República (FGR).