Dará el Municipio de Aguascalientes, un periodo de gracia de 45 días a los transportistas que transitan por segundo y tercer anillo para que se rijan a las modificaciones viales tras la puesta en marcha del Libramiento Carretero Poniente, informó el alcalde, Leonardo Montañez Castro.

En este momento el Municipio capital se encuentra haciendo la revisión de carteleras. Sin embargo para no incurrir en problemas de competencia con la Federación, la autoridad municipal debe informar a los conductores de transporte pesado cuál es la carretera libre y cuál es la de cuota.

“No se le puede obligar al transporte pesado a transitar por la de cuota, eso sería ilegal, no los podemos obligar si no les damos la opción de la libre, entonces estableceremos carteleras donde con un mapa ellos sepan cuáles son las dos vías”, explicó el alcalde.

Lo que la autoridad municipal sí puede hacer, es obligar a los transportistas a que ya no entren a la capital; para evitar sanciones tempranas. Montañez Castro aseguró que existe un periodo de gracia. “Les estamos informando, concientizando y ya con las carteleras no va a haber pretexto de que no sabían cuál era la de cuota, cuál era el paso libre”.

“Con un mes, o 45 días sería suficiente, tiene que durar el tiempo que nosotros nos tardemos en colocar toda la infraestructura, en colocar las carteleras precisamente para que tengan la información”, detalló Leo Montañez.

La opción libre que tendrán los transportistas es circular por Cotorina de Coyotes y Arellano.

Actualmente, el alcalde espera reunirse con el secretario de Comunicaciones y Transportes para firmar un acuerdo de colaboración y de esta forma establecer señalética desde la Puerta Sur.

Respecto de los horarios en los que habrá tolerancia para la circulación del transporte pesado que lleva productos o víveres al Centro Comercial Agropecuario, Mercado de Abastos o Centros Comerciales, dijo que serán de 9:00 a 13:00 horas, de 15:00 a 18:00 horas y de 23:00 a las 06:00 horas, en donde el permiso por escrito deberá establecer el recorrido y horario específico.

Con la puesta en marcha del Libramiento Carretero Poniente, la incidencia de transporte pesado se ha disminuido en 14%.

¡Participa con tu opinión!