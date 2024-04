Juan Rojas García, presidente del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, aseguró que durante su gestión no ha habido espacio para el nepotismo y que no se han favorecido a familiares en la asignación de cargos. «En mi administración hemos sido vigilantes de que no se presenten casos de subordinación directa entre familiares», afirmó.

Rojas García enfatizó la importancia de que los cargos dentro del Poder Judicial se otorguen basándose en el mérito de los colaboradores, lo que contribuye a un mejor funcionamiento del sistema de impartición de justicia. «Aunque es cierto que hay empleados que son familiares, nunca existen casos de subordinación directa entre ellos», destacó.

El presidente mencionó que el Consejo de la Judicatura está trabajando en la creación de un reglamento que refuerce la Ley de carrera judicial, facilitando el acceso al servicio público en los juzgados de manera equitativa. También señaló que, aunque confía en el proceso, no garantiza la infalibilidad del mismo y está abierto a investigar y sancionar cualquier nombramiento otorgado de manera irregular.

Además, explicó que tener familiares dentro del Poder Judicial no impide a las personas aspirar a un empleo, siempre que se acceda a través de los mecanismos establecidos como las convocatorias de concurso de oposición y que cumplan con el perfil profesional requerido.

Rojas García concluyó destacando su compromiso con la transparencia durante su encargo, asegurando que se han implementado procesos de selección rigurosos que evalúan los conocimientos y habilidades de los candidatos, como manejo de redacción, uso de computadoras y exámenes psicométricos.