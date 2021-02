Ante la próxima definición de candidatos para las próximas elecciones, los colectivos ciclistas pidieron a los aspirantes a diputados y alcaldes que no vean en la bicicleta un área de oportunidad para hacer campaña y exigieron un compromiso real con esta causa. Antonio Pérez García, integrante de la Asociación de Bicicálidos, consideró que así como el tema del medio ambiente no es primordial para los políticos, el de los ciclistas está en el mismo tenor, ya que no se les toma en cuenta para mejorar su situación. “No creo que este año vaya a ser la diferencia. Como en otros años, los políticos y los partidos, van a venir a buscarnos, van a pedirnos el apoyo. Sin embargo, no hay ninguna razón lógica para que nosotros como colectivos ciclistas avalemos un proyecto político que no considera ni a ciclistas ni a peatones”. Finalmente, Pérez García sentenció que los ciclistas necesitan un programa integral y de un trabajo que se vea en favor de este sector y no nada más para que los políticos se tomen la foto. Asimismo, enfatizó que las mejoras en la materia tienen que ver con la lucha constante que han mantenido los diferentes colectivos ciclistas desde hace más de 10 años.