El Infonavit exhortó a los trabajadores a revisar periódicamente las aportaciones que realizan sus patrones a la Subcuenta de Vivienda, con el propósito de comprobar que los depósitos se efectúen correctamente y detectar posibles omisiones.

De acuerdo con el organismo, los empleadores tienen la obligación de aportar cada bimestre el equivalente al 5% del salario diario integrado de cada trabajador. Estos recursos se depositan directamente en la Subcuenta de Vivienda y permiten incrementar el ahorro de los empleados mientras mantienen una relación laboral formal.

El Infonavit destacó que estos recursos forman parte del patrimonio de los trabajadores, ya que pueden utilizarse para adquirir una vivienda o, en su caso, disponer de ellos al momento del retiro, conforme a las disposiciones aplicables.

Por ello, recomendó consultar periódicamente los movimientos de la cuenta a través de la plataforma Mi Cuenta Infonavit, donde es posible conocer el monto y la fecha de las aportaciones patronales, además del saldo acumulado en la Subcuenta de Vivienda.

Para realizar esta consulta, los trabajadores deben ingresar al portal micuenta.infonavit.org.mx con su Número de Seguridad Social y contraseña. Posteriormente, deberán seleccionar el apartado «Mi ahorro», ingresar a «Resumen de movimientos de mi ahorro» y descargar el reporte detallado en formato PDF.

En ese documento podrán verificar las aportaciones realizadas por sus empleadores y comprobar si los depósitos correspondientes a cada bimestre se encuentran registrados.

El instituto señaló que esta revisión permite conocer la evolución del ahorro destinado a vivienda e identificar los periodos en los que no se hayan registrado las aportaciones correspondientes, a fin de que los trabajadores puedan dar seguimiento a posibles irregularidades.