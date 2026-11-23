La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) pondrá en marcha durante esta semana un operativo de inspección en centros comerciales de Aguascalientes donde se comercializan árboles naturales de Navidad, con el propósito de verificar sus condiciones fitosanitarias y prevenir la introducción de organismos que puedan convertirse en plagas para la vegetación urbana, informó su titular en la entidad, Vicente Díaz Núñez.

El funcionario señaló que estas revisiones forman parte de las nuevas acciones que implementa la dependencia en el estado, particularmente durante la temporada decembrina, cuando aumenta la comercialización de pinos naturales para las celebraciones navideñas. Explicó que el operativo se realizará en establecimientos comerciales de los que se tiene conocimiento que venden árboles de Navidad de procedencia legal y cuentan con los permisos correspondientes.

Sin embargo, precisó que la autoridad ambiental también verificará que los ejemplares cumplan con las condiciones fitosanitarias necesarias. Aclaró que el objetivo no es solamente detectar posibles irregularidades en la comercialización, sino evitar que los árboles introduzcan organismos considerados plagas que pudieran afectar a la población arbórea de Aguascalientes.

Puntualizó que contar con los permisos legales para comercializar estos productos no necesariamente significa que se encuentren libres de organismos que puedan representar un riesgo para otras especies vegetales, por lo que consideró necesario realizar verificaciones preventivas.

Indicó que esta modalidad de vigilancia no se había implementado anteriormente en Aguascalientes, por lo que representa una nueva línea de trabajo de la PROFEPA para fortalecer la protección ambiental durante la temporada navideña.

Destacó que la intención es brindar mayor certeza a los consumidores sobre las condiciones de los árboles que adquieren, al mismo tiempo que se protege la vegetación de jardines, áreas verdes y espacios públicos de la entidad.