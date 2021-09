El secretario general de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes, Alfredo González González, negó las acusaciones del líder nacional de la CATEM, Pedro Haces Barba, enfatizando que sus cuentas están claras y que él no recibe ningún recurso ilegítimo, por lo que avaló que se hagan las investigaciones correspondientes y en esa acusación que se llegue hasta las últimas consecuencias.

El representante de la CTM en Aguascalientes calificó dichas declaraciones como meramente mediáticas, afirmando que en lo personal no ha tenido ningún ingreso de un solo peso del Sindicato de Nissan ya que éste tiene entera autonomía, por lo que sería importante que efectivamente esas investigaciones y dicha acusación llegaran hasta las últimas consecuencias. “En mi caso están mis cuentas claras, no tengo absolutamente ningún temor e incluso les pediría que llegaran al fondo de esa investigación y que no se quede en mero palabrerío ahorita que se está tratando el tema de una votación en una empresa de que los trabajadores pertenecen a CTM, que no nada más sea una situación mediática, sino efectivamente que se lleve a fondo”.

Asimismo, dijo que tratan de desacreditar a quien en un momento dado da la cara, enfatizando que él no es el secretario general del Sindicato titular del Contrato Colectivo de Nissan. “Ahí están otros compañeros, otros comités ejecutivos, hay toda una estructura sindical en la cual, ni siquiera figuro como asesor, solamente soy el secretario general de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes a la que, al igual que el Sindicato de Nissan, otros más de 80 sindicatos pertenecen a esta Federación”.

Finalmente, exhortó a los trabajadores de Nissan a analizar bien el sentido de su voto en este recuento que demanda un Sindicato de Choferes y de Transportistas de CATEM, que nada tiene que ver con el Sindicato de la Industria Automotriz y de la Transformación de la CTM. “La autoridad en su momento no lo valoró para que viera que no es el sindicato objeto de intentar demandar la titularidad de un Contrato Colectivo de Trabajo que es de manufactura y no de choferes, ahí está algo que no supieron apreciar en su momento y los trabajadores decidirán si están con este Sindicato que nada tiene que ver con la industria automotriz, o están con el sindicato de la industria automotriz a la que pertenecen los trabajadores de Nissan y de algunas otras empresas, que es el titular del Contrato”.