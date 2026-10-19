El Colegio de Notarios Públicos, a través de su presidente, Fernando López Velarde Pérez, pidió evitar que la eventual prórroga del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares retrase el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, mediante la entrada en vigor de los sistemas de apoyos y salvaguardas.

Advirtió que postergar estas disposiciones prolongaría la incertidumbre jurídica que enfrentan las personas con discapacidad, sus familiares y cuidadores, debido a que diversas legislaciones todavía contemplan figuras como la interdicción y la incapacidad jurídica.

Explicó que la posible ampliación del plazo hasta 2030 responde a necesidades presupuestales, tecnológicas y de capacitación de los tribunales civiles y familiares. Sin embargo, consideró que estos obstáculos no justifican retrasar las disposiciones relacionadas con los derechos de este sector.

Señaló que los sistemas de apoyos y salvaguardas permitirán establecer mecanismos para que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos y manifiesten su voluntad con la asistencia que requieran, sin sustituir automáticamente sus decisiones.

Indicó que también es necesario modificar las legislaciones civiles, familiares y notariales para adecuarlas a los criterios actuales sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios sobre esta materia desde 2019, además de los compromisos internacionales asumidos por México. Advirtió que mantener disposiciones desactualizadas genera dificultades para realizar trámites y formalizar actos jurídicos, tanto para las personas con discapacidad como para sus familiares y cuidadores.

El Código Nacional tenía como fecha límite de implementación abril de 2027, pero se analiza una posible prórroga hasta 2030. Ante este escenario, López Velarde Pérez llamó al Congreso de la Unión a permitir que las disposiciones sobre capacidad jurídica entren en vigor sin quedar sujetas al aplazamiento general.