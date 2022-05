Claudia Guerrero Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que el Gobierno de Biden invite a todos los países a la Cumbre de las Américas, para que Los Ángeles, lugar del encuentro, sea la sede mundial del diálogo y la fraternidad.

En la mañanera se preguntó al Mandatario federal si ya había recibido la invitación, y dijo que no ha podido revisar correspondencia.

-¿Ya recibió la invitación?, se le cuestionó.

«No, pero no ha habido ningún problema y cuando digo no, no tengo completa la información porque a lo mejor si ya Relaciones Exteriores recibió la invitación o en la oficina y como he estado fuera pues no he podido revisar la correspondencia, pero ese no es el tema, lo que estamos buscando es que sea la Cumbre del diálogo y de la hermandad. Que Los Ángeles se conviertan en la sede mundial del diálogo y la fraternidad», afirmó.

«Para mandar un buen mensaje al mundo de la importancia del diálogo, de la política y de resolver nuestras diferencias haciendo a un lado el uso de la fuerza o la confrontación, excluyendo, por eso vamos a esperarnos».

López Obrador indicó que hay muy buena disposición del Gobierno de Estados Unidos para invitar a todos lo países y que no ha habido un rechazo total.

«Todavía falta tiempo, tengo entendido que va a llevarse a cabo la Cumbre del día seis al nueve, del seis al 10 y estamos a 23 de mayo, falta todavía tiempo, faltan más de 10 días y se está hablando, se está dialogando con el propósito de que se invite a todos y hay muy buena disposición del Gobierno de Estados Unidos, al menos», indicó.

«Han actuado de manera respetuosa, no ha habido un rechazo total, tajante y faltan días, yo espero que en esta semana ya podamos informar para no estar especulando o con conjeturas, filtraciones, mejor una vez que ya tengamos todos los elementos vamos aquí a fijar nuestra postura».

