La entrega de utilidades no será para todos los trabajadores debido a las condiciones económicas que afectan la generación de ganancias para muchas empresas, reconoció el presidente del Consejo Estatal Empresarial de Aguascalientes, Antonio Robledo Sánchez.

Esta situación la enfrentan empresas de los niveles micro, pequeño y hasta mediano, en las cuales sus ingresos correspondientes al año 2023 apenas les permitieron mantener un balance financiero sin pérdidas, enfatizó.

«Es lo de siempre, sí hay empresas que tienen utilidades y las reparten, pero si no las tienes y apenas saliste a mano, son casos en los que están trabajando para no cerrar, la pandemia nos golpeó fuerte», subrayó.

El dirigente empresarial señaló que muchas empresas aún están en proceso de recuperación de su dinamismo tras las afectaciones económicas ocasionadas por la contingencia por Covid-19.

Confía en que la atracción de nuevas inversiones de empresas que están siendo atraídas por el gobierno del estado, encabezado por la gobernadora Tere Jiménez, pueda generar una reactivación económica.

Considera que con la llegada de empresas que contratan de 200 a 300 fuentes de empleo en la entidad, se pueden generar mayores beneficios para diversos sectores económicos.

Asimismo, expresa su esperanza en que el sector de la construcción pueda reactivarse, con la finalidad de que se dinamicen cerca de 44 ramas económicas complementarias, que pueden impactar en el crecimiento económico, una vez que finalice el periodo electoral.

Robledo Sánchez manifiesta su optimismo de que el año 2024 registre una reactivación en los próximos meses, una vez que concluya la veda electoral, considerada un factor que frena el dinamismo económico.