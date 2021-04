Quieren comerciantes y prestadores de servicios afiliados a la Asociación de Comerciantes del Centro la creación de un fondo especial de contingencias que les permita resarcir daños económicos generados ante afectaciones indirectas provocadas por los gobiernos. Guadalupe González Madrigal, tesorera de la mencionada asociación, precisó que se trata de una petición impulsada desde hace cinco años.

Al exponer que la ejecución de proyectos de obra pública, en ocasiones, es tardía en sus tiempos de entrega, se han registrado casos donde comercios desaparecen definitivamente al no poder enfrentar largos tiempos de cierres, sin registrar ventas y enfrentando gastos fijos. Por lo anterior, urgieron a las autoridades a crear un fondo especial que esté contemplado en cada proyecto de infraestructura, el cual permita a los comerciantes y prestadores de servicios afectados durante el desarrollo de los trabajos tener la garantía de que las afectaciones serán mínimas. Actualmente, según explicó, existen fondos que están enfocados a eventualidades económicas generales y no por cierres de negocio. Tomando en cuenta que ha habido obras en el centro de la ciudad hasta con un año de duración, presionarán a las autoridades para que sea posible el surgimiento del fondo de contingencias para el sector comercial.

“Los negocios no pueden sobrevivir a cierres mayores a 60 días. Necesitamos que cada obra realizada tenga designado un presupuesto para resarcir daños económicos a los negocios. Sabemos que es necesario tener buena infraestructura, pero también es importante que no se afecte a los comerciantes, ni prestadores de servicios”, concluyó.