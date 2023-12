La industria del cine estaba en una zona de confort antes de la pandemia, si bien el streaming ya impactaba en la sociedad, problemas como retrasos de estreno, mala promoción o incomodidades en el set eran “inofensivos” (dentro de lo que cabe), pero ahora las reglas han cambiado.

A pesar de que la OMS ya declaró el fin de la emergencia sanitaria, aún se pueden percibir sus efectos en la economía, el encierro atrajo nuevos hábitos de consumo, la gente comprobó que puede hacer cosas desde casa y dejar el exterior como última opción, de ahí se justifica el auge del streaming, y las altas exigencias hacia la pantalla grande.

Marvel ha tenido altas y bajas en su trayectoria, pero este año se llevó una sorpresa cuando la tercera película de ‘Ant-Man’ no cumplió con sus expectativas, su modelo narrativo era el mismo que sus antecesoras… de acción, comedia y sarcasmo… y aunque ambas tuvieron éxito en taquilla, ésta última decepcionó por no aportar nada nuevo, la gente prefirió esperarse hasta que saliera en Disney Plus, además de que el “gran villano” terminó siendo un chiste.

Con ‘Misión: Imposible’, su séptima entrega prometía gobernar este verano, pero las escenas de riesgos de Tom Cruise y la adrenalina se vieron desfasadas por ‘Oppenheimer’ y ‘Barbie’… ¿Fue una cuestión de gustos? No exactamente, el largometraje llevaba tres años de producción por las limitaciones que sufrieron por el COVID-19, costó más de lo planeado, y conseguir un número rentable en taquilla parecía irreal, a diferencia de estas dos últimas. Otro fallo fue nombrarla como “parte uno” de dos del gran final de la historia, cuando la tendencia actual sugiere que la audiencia quiere ir al grano.

Un caso similar ocurrió con ‘Indiana Jones’, el cierre de su historia principal contó con un presupuesto de $300 millones de dólares, posicionándose como la producción más elevada de Lucasfilm, el segundo lugar se lo lleva ‘StarWars: TheRise of Skywalker’ con $275 mdd (Fuente: TheNumbers). Costó más una película de arqueología que una “ópera espacial”…¿Razón? Las limitaciones de la pandemia y los accidentes en el set, normalmente ese tipo de películas no son tan caras, pero sufrió la “resaca COVID”.

Desde el punto de vista de la y el consumidor, se vio superada/o por la inflación y la sobrecarga de producciones, el 2023 contenía sus propios proyectos y también aquellos que fueron desplazados a raíz del coronavirus. El bolsillo aún busca economizar y parece que el 2024 será más equilibrado, se aproxima el “efecto huelga” por lo ocurrido con los guionistas y actores / actrices, varias producciones se retrasaron hasta el 2025, con decir que Marvel sólo estrenará 1 película… ¿Será acaso el año de ahorro?

