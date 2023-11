Que la encargada del Registro Agrario es «impecable», asegura la delegada

La delegada de la Secretaría de Bienestar, Silvia Licón Dávila, denunció una «campaña orquestada» en contra de la encargada de despacho del Registro Agrario Nacional (RAN) en Aguascalientes, asegurando que la funcionaria desempeña sus labores con diligencia y que los retrasos en ciertos trámites obedecen a procesos administrativos centrales.

La representante del Gobierno Federal en Aguascalientes se refirió a las quejas de algunos usuarios del RAN acerca de la lentitud en la gestión de trámites, especialmente desde el comienzo de la pandemia hasta la fecha. Aseguró que mantiene una comunicación constante con la encargada del RAN, María Isabel Hernández Santos, y defendió su integridad y compromiso, manifestando su inquietud ante una posible campaña difamatoria en su contra.

Licón Dávila elogió la labor de Hernández Santos, calificándola de «impecable y responsable». No obstante, apuntó que Hernández Santos se ha enfrentado a obstáculos que han impedido la fluidez de los trámites en el RAN. Sugirió que estos retrasos podrían deberse a la hostilidad de algunas personas y opinó que esto podría ser parte de una campaña orquestada contra la titular del RAN en el estado.

El jefe de la delegación de la Secretaría de Bienestar expresó su frustración ante los posibles obstáculos que Hernández Santos enfrenta y comentó que ha buscado investigar la situación más a fondo. A pesar de los retos, Licón Dávila resaltó la determinación de la representante del RAN por mantener su posición y afirmó que no se le puede atribuir complicidad alguna. «Tengo la impresión de que hay algo orquestado. He estado intentando indagar, pero es obvio que nunca me revelarán nada», concluyó.