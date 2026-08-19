Guillermo Estefan Salazar Martinez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Si tu teléfono dejó de hacer llamadas o conectarse a internet y tu línea no fue vinculada, no necesariamente perdiste tu número.

Si tu teléfono dejó de hacer llamadas, enviar mensajes o conectarse a internet y tu línea no fue vinculada a tu identidad, no necesariamente perdiste tu número.

No te preocupes, dicha suspensión forma parte del proceso establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para que las líneas móviles queden asociadas a un titular.

El nuevo calendario comenzó a aplicarse en agosto de 2026 y establece distintas fechas límite dependiendo del último dígito del número celular.

En el caso de las líneas con terminación 0 la fecha limite fue el 15 de agosto.

Asimsimo, los operadores pueden deshabilitar los servicios dentro de las 72 horas posteriores a esa fecha.

Si no realizaste la vinculación antes del 15 de agosto, es posible que tu compañía ya haya comenzado a suspender el servicio.

Pero hay una buena noticia: no perdiste tu número.

La línea no se cancela y puede recuperar el servicio una vez que completes la vinculación.

Además, no necesitas esperar a tener saldo ni necesariamente acudir a una tienda ya que el trámite puede hacerse desde el propio celular, aún con línea ya suspendida.

¿Cómo recuperar una línea que ya fue suspendida?

Desde el propio celular

Entra a la plataforma de tu compañía telefónica y realizar la vinculación aunque la línea ya esté suspendida.

Y aquí está uno de los datos más importantes:

No necesitass aldo para hacer el trámite y la navegación en dicha plataforma no consume datos móviles.

También puedes conectarte a una red Wi-Fi y hacer el trámite desde ahí.

La CRT concentra los accesos oficiales a las compañías en:

https://registratulinea.crt.gob.mx/

Ahí podrás seleccionar a tu operador y continuar con el procedimiento.

En un Centro de Atención a Clientes

La segunda opción es acudir personalmente a un Centro de Atención a Clientes (CAC) de tu compañía telefónica.

Para realizar el trámite necesitarás solamente una identificación oficial vigente con CURP.

La CRT señala además que «no se almacenan datos biométricos» como parte de este proceso.

La plataforma puede utilizar una prueba de vida para comprobar que quien realiza el trámite es una persona real.

¿Qué pasa inmediatamente después de hacer la vinculación?

La vinculación permite recuperar el servicio de la línea suspendida.

Cuando completes correctamente el registro, tu compañía debe generar un «folio de confirmación».

La página oficial de la CRT señala que las líneas no vinculadas pueden recuperar el servicio.

Si después de completar el proceso sigues sin servicio, conserva ese folio y comunícate con tu operador para solicitar la revisión del estatus de la línea.

¿Qué servicios siguen funcionando aunque la línea esté suspendida?

La suspensión no deja al teléfono completamente incomunicado.

Las líneas conservan la posibilidad de:

Recibir alertas sísmicas

Llamar al 911

Comunicarse con los números de atención ciudadana 079, 088 y 089

Contactar a su compañía telefónica.

La medida, por tanto, suspende los servicios comerciales ordinarios.

¿Qué necesitas para registrar tu número?

Para realizar la vinculación ten a la mano:

Número celular

Identificación oficial vigente;

CURP

La CRT también señala que una persona puede registrar hasta 10 líneas de prepago; las líneas empresariales tienen un procedimiento distinto.

Calendario oficial

¿Por qué se está haciendo este registro?

El objetivo declarado por la CRT es combatir el uso de líneas anónimas en delitos como fraude, extorsión y secuestro virtual*.

La CRT explica que son los operadores quienes recaban y protegen la información de los usuarios.

Por eso, el trámite no debe hacerse en páginas que lleguen mediante enlaces desconocidos por SMS, WhatsApp o redes sociales.

¿Cómo saber si tu línea ya está vinculada?

Puedes consultar el estatus de tus líneas desde el portal oficial de la CRT o mediante las plataformas de las compañías telefónicas.

La consulta también permite detectar números asociados a tu CURP que no reconozcas.

Si aparece una línea que no es tuya, la CRT recomienda acudir a la plataforma de consulta de tu compañía y solicitar la baja de ese número.

¿Tengo que registrar mi línea si tengo plan de pospago?

La respuesa es un rotundo NO

La propia plataforma de la CRT señala que las líneas de pospago no tienen que realizar este registro.

Esto debido a que ya están asociadas al nombre del titular desde la contratación del plan de renta.

El proceso está dirigido a las líneas de prepago o recarga.