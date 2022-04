Hacer ejercicio no sólo nos hace lucir increíbles por fuera, sino que también nos beneficia por dentro: existe demasiada evidencia de que la actividad física incrementa la autoestima y mejora el estado de ánimo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nuestra ropa no es la adecuada?

Seguro te has encontrado en esta situación: sales a hacer tu ejercicio favorito con toda la motivación para alcanzar tu meta y de pronto sientes una molestia. Tal vez sientas que tu ropa hace presión en zonas sensibles, que la tela te haga sudar de más en un día ya de por sí caluroso o, peor, que te pellizque mientras realizas alguna posición de yoga: en cualquiera de estos tres casos es importante saber elegir entre pants, leggings o shorts.

3 pasos para elegir entre leggings, shorts y pants.

El primer paso es identificar qué actividad vas a hacer. No es lo mismo una rutina de pesas en el gimnasio que una rutina de spinning o que probar nuevas posiciones de yoga en exteriores: para cada actividad necesitarás la prenda adecuada que maximice tu rendimiento.

Si no tienes una idea clara sobre si utilizar pants, leggings o shorts en cierta actividad, puedes observar tu entorno para obtener algunas pistas: la mayoría de las personas que practican yoga usan leggings por su flexibilidad y soporte extra mientras que los runners prefieren los shorts por ser más ligeros y permitir más movimientos.

Luego, apégate a lo que mejor te funcione: si bien hay personas que se sienten muy cómodas al utilizar leggings, existen otras a quienes ese ajuste extra les incomoda, por mencionar un ejemplo. No tiene caso que los utilices en tu sesión de yoga si, en lugar de relajarte, estarás más preocupada por el ajuste; puede ocurrir también que quieras correr con leggings porque te brindan un soporte extra que los shorts no. En resumen, no porque todo el mundo use cierta prenda tú también tienes que hacerlo: si no te funciona, cambia de estrategia y prueba algo nuevo. Recuerda que en algún punto alguien dijo “¿y si uso leggings para hacer pesas?” y estableció una moda de mujeres viendose fantasticas mientras se ejercitan.

Por último, considera el clima: sería muy incómodo salir a correr con shorts cuando hace mucho frío, así como utilizar pants que mantengan tus piernas empapadas por el sudor si hace mucho calor. El clima es muy importante para elegir tu outfit deportivo por lo que te recomendamos tener una variedad de pants, leggings o shorts en tu guardarropa para tener opciones todos los días sea cual sea el estado del tiempo.

¿Cómo escoger ropa para hacer ejercicio?

Sabemos que, cuando vas a entrenar, lo primero en lo que piensa es en la rutina que harás o el régimen alimenticio que seguirás y que tal vez elegir los pants, leggings o shorts más adecuados es lo último que pasa por tu mente; sin embargo, reflexionar en la importancia que tiene entrenar con la ropa adecuada es clave para tu éxito. Aquí te dejamos cuatro tips para que elijas las mejores prendas para tu rutina de ejercicio.

Checa la transpirabilidad y manejo del sudor

La tela con la que estén confeccionados los pants, leggings o shorts que usarás debe mantenerte fresca y evitar el exceso de sudor para hacerte sentir mejor y más cómoda. No olvides que, aparte de la incomodidad que produce durante tu rutina, el sudor también puede que tus prendas tengan un mal olor: por ello es importante cuidar la transpirabilidad de las telas.

Durabilidad

Las prendas deportivas como los leggings están diseñadas para ser extremadamente durables y soportar el uso continuo. El Supplex brasileño utilizado en muchos de los leggings que Fannya tiene para ti no sólo garantiza tu comodidad mientras entrenas, sino que también es clave para que tu outfit sea muy durable.

Protección de tu entorno

Elegir un short o unos leggings ideales para tu entorno es crucial. En primavera y verano, cuando la temperatura es muy alta, es esencial que tu ropa deje que tu piel respire y te mantenga fresca para evitar que te sobrecalientes mientras que utilizar una capa extra o manga larga deportiva te mantiene cálida y evita que te lesiones en la temporada fría.

Comodidad y rango de movimiento

La comodidad es indispensable cuando entrenas con tus pants, leggings o shorts; utilizar ropa muy justa o confeccionada con materiales no diseñados para la actividad física hará más difícil que te enfoques al 100% en tu rutina y te hará sentir incómoda en todo momento. Si hay algo que tu ropa deportiva no debe hacer es limitarte; por ello, asegúrate de encontrar ropa flexible que te ofrezca un rango amplio de movimiento para rendir mejor durante tu rutina.

¿Cuáles son los mejores leggings para hacer ejercicio?

Si practicas deporte o has entrenado alguna vez, sabrás que necesitas ropa cómoda que te dé soporte y, sobre todo, flexibilidad. En Fannya estamos convencidos de que un buen outfit es tan importante como tu rutina.

El diseño de los leggings es muy importante ya que si no son los más adecuados, todo puede salir mal con tu rutina: tal vez experimentes molestias por el sudor o no puedas realizar todos tus movimientos adecuadamente. Si, además, no son de calidad, pueden lastimar tu piel o incluso romperse a media rutina, pero no te preocupes: aquí te dejamos siete consejos para elegir los mejores leggings.

¿Leggings o capris?

Mientras que los leggings son excelentes para protegerte del frío en invierno hasta la altura del tobillo, los capris son tu mejor opción para los días más calurosos del verano ya que terminan en el músculo de la pantorrilla. Si te acaloras con facilidad, los capris son ideales para ti; también puedes buscar pantalones confeccionados con telas Premium más frescas y transpirables.

Elige tu estilo

Si apenas iniciarás tu vida fitness, te recomendamos elegir leggings ya que van pegados a tu piel y te permitirán un rango mayor y más cómodo de movimiento. Conforme adquieras mayor dominio de tu cuerpo, tal vez decidas utilizar otros modelos especializados para tu rutina como los shorts o los pants.

¿Tiro alto o medio?

Si quieres leggings con mayor soporte, elige unos de tiro alto; si, por el contrario, lo que buscas es más comodidad, un pants de tiro medio es tu mejor opción. Ten en cuenta que algunos leggings de tiro medio suelen caerse con facilidad y, por ende, no son la mejor alternativa para entrenar, así que pon mucha atención en el diseño y la confección para que no te fallen en tu rutina.

Pon atención al tipo de tela

Si tu principal preocupación es que la tela sea transpirable, elige telas sintéticas. Además, ten en cuenta que todas las telas se desgastan por la fricción con el paso del tiempo; por ello, te recomendamos que busques telas Premium durables y resistentes.

¿Leggings gruesos o delgados?

Si tu objetivo es mejorar tu rendimiento con cada sesión, elige leggings delgados ya que una tela más ligera absorbe la humedad y permite que tu piel transpire mucho mejor; si quieres lucir tus leggings en la calle, opta por una tela un poco más gruesa que te dé cobertura adicional. Ten siempre en cuenta que un pantalón más grueso podría distorsionar el estilo de tus piernas.

Elige elasticidad

Elige leggings elásticos que te brinden la máxima comodidad posible. Las telas Premium como el Supplex brasileño están diseñadas para brindarte un mejor rango de movimiento, mayor transpirabilidad y mejor regulación de la temperatura de la piel.

Colores y estampados

Debes saber que existe una gran variedad de colores y diseños en leggings, shorts y pants: los colores más claros suelen delatar más sudor que los más oscuros si bien esto también depende del tipo de tela. Si el sudor es una de tus preocupaciones, puedes elegir prendas con colores más vivos y oscuros o bien, patrones y estampados divertidos para disimularlo.

¿Cuáles son los pants de moda para mujer este 2022?

Leggings Supplex brasileño

El Supplex brasileño es una tela inteligente con asombrosas características que, hasta ahora, no estaban disponibles en leggings y que facilitan la regulación de la temperatura de la piel; además, esta tela da un efecto de volumen mientras que su compresión mejora la circulación y la oxigenación de tus piernas al tiempo que las amolda, pero eso no es todo. Estas son algunas otras características del Supplex brasileño:

Sus fibras se desgastan menos y no se decoloran al lavarse

Secado rápido

Disponible en una amplia gama de colores

Mejor transpiración

No se mancha con el sudor

Es más flexible y se adapta a todo tipo de cuerpo

Disimula perfectamente la celulitis

¿Cuáles son nuestros favoritos?

Leggings Wonder

Los favoritos del 2021, lo mejor en leggings para mujer: son ligeros y cuentan con todos los beneficios del Supplex brasileño. Disponibles en 22 estampados diferentes, es imposible que no encuentres tus favoritos; quizá hasta te enamores de todos y tengas uno para cada día de la semana.

Leggings Savvy

Leggings chic de colores básicos que puedes combinar con cualquier top, blusa o chamarra. No pueden faltar en tu clóset ya que cuentan con plisado en pompa para resaltar tu figura y vienen en seis colores diferentes para aumentar las posibles combinaciones.

Leggings Beyond Supper

Leggings ligeros confeccionados con Supplex brasileño, su detalle de plisado en pompa y sus bolsas, que además sus bolsas son súper prácticas para cargar pequeños objetos, hacen lucir mayor volumen en glúteos. ¡Te van a encantar!Leggings Galaxy

Estos leggings también están fabricados con Supplex brasileño y tienen un detalle que te encantará y que te hará resaltar entre las opciones disponibles en el mercado: su tela texturizada da un efecto 3D y resalta los atributos de tus piernas. ¿La mejor parte? Puedes tener más de uno porque está disponible en ocho colores diferentes.

Leggings Gems

Hermosos leggings de tela Supplex brasileño que, además, cuenta con una función anticelulitis que resalta tu cuerpo y amolda tus piernas. Su diseño texturizado hace que también sea uno de nuestros favoritos y sus nueve colores estridentes te encantarán.

Leggings Lifting Sculpt

Seguro te encantarán: están confeccionados con Supplex brasileño, tienen función anticelulitis y un detalle de textura que le encanta a muchas personas. Además, están disponibles en ocho colores diferentes.

¿Cuáles son los shorts deportivos más vendidos?

Track Short

Short ajustado con mucho glamur en la categoría de bottoms y que, al igual que las demás prendas de nuestra colección, combina moda y entrenamiento a la perfección: sin importar si haces pilates en el parque o que lo des todo en el gimnasio, estos shorts ajustados mantendrán tu estilo muy cool con sus bolsas traseras y corte especial.

Lo mejor es que su estética no compromete su funcionalidad ya que tiene ajuste perfecto a la cintura para brindarte comodidad al tiempo que se mantiene en su lugar mientras te ejercitas. Además, el tejido ultrasuave ofrece sujeción al tiempo que absorbe el sudor. Úsalo con un top deportivo y enfrentarte a una clase de spinning o bien, combínalo con una sudadera holgada y unos tenis para obtener un look digno de Instagram.

Short Laces Don’t Give Up

Si buscas un short deportivo para mujer, esta es tu mejor opción ya que su diseño especial hará que tus caderas tengan más volumen. Además, sus cordones a ambos lados permiten ajustar la longitud de este short a la altura que tú decidas usarlo al tiempo que son un detalle bonito.

Los shorts Laces Don’t Give Up están fabricados con tela suave, cómoda y transpirable de alta resistencia y calidad, se secan rápidamente y te dan la sensación de una segunda piel; son unos de nuestros shorts más ligeros, se adaptan perfectamente a tu cuerpo y te dan una apariencia aerodinámica y sin restricciones para que muestres perfectamente tu figura.



Shorts Galaxy

Shorts confeccionados en Supplex brasileño cuya tela texturizada que te da un efecto 3D para resaltar los atributos de tus piernas mientras realizas una amplia gama de actividades, desde sentadillas hasta caminar en el parque. Estos shorts 100% training para mujer te dan la libertad de movimiento que necesitas para darlo todo mientras entrenas y la tela elástica en la que están confeccionados cuenta con tecnología para eliminar el sudor de tu piel.



El pants más cómodo: el del conjunto Velvet

Este conjunto se caracteriza por su suavidad y comodidad; es ideal para hacerte sentir cómoda, no sólo mientras entrenas, sino también en casa. Su tela ultrasuave te encantará tanto que no querrás quitártelo y está disponible en cinco colores diferentes.

Complementa tus pants, leggings o shorts con nuestros sportbras

Cuando entrenamos, nuestro busto se somete a muchos movimientos; todos los saltos, giros y movimientos bruscos causarán que, a largo plazo, tengamos pechos caídos. Por esta razón, es importante utilizar un buen sportbra o sujetador deportivo que pueda mantener nuestros pechos en su lugar y evitar que la piel que los recubre se resienta por el esfuerzo excesivo.

Ciertamente, la estética no será el primer aspecto que necesitarás tomar en cuenta cuando elijas un buen sportbra porque, en esta ocasión, la funcionalidad es la prioridad. Esto no quiere decir que no exista un sujetador deportivo con un diseño increíble que mantenga todo en su lugar y si lo encuentras, qué mejor. Ten también muy presente qué actividad que realizarás (correr, yoga o senderismo, por mencionar algunos ejemplos) a la hora de elegir tu sportbra.

Hay dos categorías básicas de sportbras: los de copa que encapsulan el busto y los de compresión. Si bien los primeros son más cómodos, muchas prefieren los que proporcionan compresión porque son más firmes; según los expertos, para escoger la prenda adecuada debemos tener en cuenta el impacto que tienen las actividades que realizamos, nuestro nivel de sensibilidad e incluso factores como la edad.

Nuestro mejor sportbra

Una excelente opción que se convertirá en tu gran aliado es el nuevo Top Universe: para crear este sportbra, estudiamos nuestra anatomía femenina y obtuvimos un diseño que se ajusta perfectamente a ti y que también luce increíble. Sus copas flexibles compensan el impacto de tu rutina, cualquiera que esta sea, mientras que su diseño te da soporte firme y natural a tus pechos; por supuesto, está confeccionado en una tela Premium: el Supplex brasileño.

Entendemos bien que estos son los detalles técnicos, pero te los compartimos para decirte a continuación cómo te ayudarán mientras entrenas. Durante una rutina de fuerza, este sportbra te hará sentir muy cómoda y sin problemas para levantar los brazos y manejar las mancuernas al no tener obstáculos que te impidan moverte con total libertad; lo mejor es que es muy ligero, como se espera de los sportbras de alta calidad, así que no tendrás que preocuparte más que por levantar las mancuernas adecuadas.

Si tu rutina incluye ejercicios de cardio como burpees, push-ups y mountain climbers, el Top Universe también es tu mejor opción de sportbra ya que su tela transpirable te mantiene fresca. Sin importar el sudor, en ningún momento te sentirás acalorada o empapada además, su diseño y confección te dan un soporte increíble para dar saltos y hacer los movimientos rápidamente y sin molestias.

Si, para liberar el estrés o como parte esencial de tu rutina, lo tuyo es correr 20 o 30 minutos, te recomendamos usar este sportbra. Cuando lo pruebes, notarás que no podrás vivir sin él ya que es ultraligero y mantendrá todo tu torso en su lugar con cada paso que des al tiempo que te hará sentir fresca, estará en su lugar. Sus ocho estampados diferentes te darán mucha versatilidad porque podrás tener más de uno en tu clóset.

Comprar ropa deportiva es más importante de lo que puedes creer ya que una elección adecuada no sólo te favorece a la hora de entrenar, sino que también contribuirá a mantenerte saludable, mientras que no utilizar ropa cómoda para entrenar puede ocasionarte más daño del que imaginas.

Tener una amplia variedad de ropa deportiva también te garantiza que siempre estarás vestida de acuerdo con el clima de la ocasión; si estás demasiado abrigada, podrías terminar empapada de sudor y con rozaduras, pero también podrías pescar un resfriado si utilizas muy poca ropa. Toma en cuenta el estado del tiempo para decidir qué prendas utilizarás.

¡Participa con tu opinión!