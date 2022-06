Karla Veronica Aguilera Rangel Agencia Reforma

Guadalajara, México.- El uso de plataformas creció con la pandemia, y algunas cada vez se vuelven más populares, una de ellas es Discord.

Esta plataforma fue lanzada en 2015 y funciona como mensajería instantánea de texto, video y voz, similares a otras como Telegram y WhatsApp; sin embargo, quienes la usan son principalmente jugadores de videojuegos y estudiantes, aseguró Jafet Rodríguez Muñoz, experto en tecnología de la Universidad Panamericana (UP).

«La plataforma se maneja mucho por canales, es decir, la gente se suscribe a un canal en Discord, en el cual este recibiendo información, se parece un poco a los grupos que tiene Telegram, pero la diferencia es que son como comunidades donde pueden tener conversaciones más privadas, videollamadas, mensajes de voz, mandar archivos y compartir pantalla», explica.

Por ello, señaló que los estudiantes la utilizan para hacer trabajos o tareas grupales, aunque es bastante utilizado por las personas que hacen streaming, principalmente cuando se trata de videojuegos, ya que se puede estar platicando en tiempo real con las personas.

«Discord es una interfaz muy sencilla de utilizar y es muy rápida, también tiene todo enfocado a ciertas áreas y es muy fácil empezar a platicar con alguien, tener tus comunidades y no tiene fallas, o sea, no hay interrupciones, no se traba ni tiene publicidad», agregó.

La plataforma es gratuita y está disponible para computadoras y teléfonos móviles en en discord.com, en las páginas oficiales de Google Play Store y iTunes App Store, es compatible con Microsoft Windows, MacOS, Android, iOS y Linux.

