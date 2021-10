Promoverá el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes reformas al Código Penal de Aguascalientes ante el Congreso del Estado para que haya una mayor justicia hacia las mujeres que son víctimas de violencia. Así lo destacó la coordinadora de dicha organización, Violeta Sabás Díaz de León.

La activista destacó que en las próximas semanas buscarán acercamientos con los diputados locales para promover cambios en el Código Penal del Estado para atender a las mujeres que son víctimas de violencia por personas que no son sus parejas, dado que hay un vacío ya que la ley dice que la violencia familiar para ser castigada tiene que ser cometida por algún familiar.

Sabás Díaz de León explicó que en muchas ocasiones las mujeres son violentadas u hostigadas por ex parejas o incluso conocidos del trabajo o personas que nunca han visto en su vida, que las siguen, o las acosan. El problema es que al momento de denunciar, no se puede encuadrar este delito porque ya no es violencia familiar. “Al momento de que denuncian el delito en lugar de integrarse como violencia familiar lo ponen a veces como acoso, como amenazas o incluso como violencia digital lo que hace que la investigación se complejice más”.

QUE REPAREN EL DAÑO. Finalmente, indicó también que promoverán la creación de una Comisión de Atención a Víctimas, un protocolo y también el Reglamento respectivo. Con ello buscan que no solamente se aplique una justicia punitiva donde el agresor cumpla su sentencia en privación de la libertad, sino que también cumpla en la reparación moral con terapias psicológicas, una disculpa pública u otras situaciones encaminadas a reparar el daño cometido a la víctima.

“Hay víctimas de atentados contra su vida que se tipifica como tentativa de feminicidio en la que quedan muy dañadas físicamente por las agresiones vividas. (mmm) El agresor simplemente dice que no tiene cómo pagar (…) es necesario garantizar un Fondo Efectivo de atención a víctimas para esta reparación integral, que es lo que estaremos cabildeando con la Legislatura…” Violeta Sabás Díaz de León, activista