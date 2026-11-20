El PAN estatal mantiene abiertas las negociaciones con sus aspirantes a las candidaturas de 2027 y analiza alianzas con otras fuerzas políticas, sin adelantar definiciones sobre quiénes competirán por la gubernatura, las alcaldías y las diputaciones locales, informó Javier Luévano Núñez, presidente del Comité Directivo Estatal.

En rueda de prensa, señaló que hay comunicación con los diferentes grupos y liderazgos panistas, además de acercamientos con representantes de otros partidos, aunque aclaró que todavía no hay acuerdos sobre coaliciones ni perfiles definidos. Informó que el Consejo Estatal y la Comisión Permanente Estatal del partido aprobaron por unanimidad solicitar a la dirigencia nacional autorización para utilizar distintos métodos de selección, entre ellos, elecciones primarias abiertas, encuestas, votación directa de la militancia, mecanismos mixtos y designación directa.

Adelantó que el próximo 26 de noviembre sesionará la Comisión Permanente Nacional para emitir los lineamientos de las convocatorias para las gubernaturas y definir el método de selección de sus candidatos. Aseguró que las decisiones se tomarán conforme a los procedimientos estatutarios, con el propósito de evitar divisiones y mantener la unidad del partido.

Precisó que la ruta interna contempla establecer los métodos de selección, distribuir los espacios conforme a las disposiciones de paridad de género y acciones afirmativas, así como publicar las convocatorias a más tardar el 20 de diciembre. En el ámbito nacional, informó que el partido trabaja en los bloques de competitividad para las 17 entidades que renovarán gubernaturas en 2027, de las cuales al menos nueve deberán corresponder a mujeres.

Explicó que las dirigencias estatal y nacional realizan encuestas desde principios de año y que sus resultados serán considerados en las mesas políticas para determinar las candidaturas. Asimismo, rechazó que existan enfrentamientos entre los aspirantes o acuerdos para ofrecer otros cargos a quienes no obtengan las postulaciones. Sobre la posibilidad de competir en alianza, indicó que se analizan distintos escenarios, pero que la decisión dependerá de las condiciones políticas y electorales del estado.