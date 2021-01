Tania Romero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Tomar cursos online de tu interés, crear un blog y aprender un nuevo idioma son algunas alternativas a realizar durante un año sabático.

Nuevas oportunidades

Tradicionalmente, los jóvenes empleaban los años sábaticos como una forma de conocer el mundo, desarrollar habilidades y obtener madurez personal antes de iniciar la universidad.

Con la pandemia del Covid-19, tanto los viajes como los estudios presenciales en el extranjero tienen mayores restricciones y riesgos, pero eso no significa que debas cancelar tus planes, sino adaptarlos para seguir fortaleciendo tu perfil profesional.

De acuerdo con especialistas, los años sabáticos son experiencias que permiten definir y consolidar un proyecto de vida, además de ser una oportunidad para conocer otras culturas y desarrollar habilidades.

La Universidad Charles Darwin, en Australia, sugiere realizar actividades, como trabajar, ser voluntario o participar como becario en algún programa online mientras estudias.

Esto, explica, permite a los interesados empezar a crear una network que pueda desembocar en ofertas de trabajo, participar en proyectos de impacto social en una región determinada e inclusive adquirir experiencia profesional.

“No hay razón para retrasar las cosas mientras esperas a ver si se aproxima otro gran cambio”, indica.

Según The American Gap Association, el 75 por ciento de los alumnos que ha realizado un año sabático dijo estar feliz con su vida y elección de carrera.

Por su parte, Chloe Lane, escritora del sitio TopUniviersities.com y egresada de la University of Reading, en Reino Unido, sugiere a los jóvenes:

Probar la educación a distancia

El creciente avance tecnológico ha impulsado la educación online y ahora, durante el confinamiento, es una excelente alternativa para adentrarte en campos del conocimiento que generen interés, ya sea como un pasatiempo o para encaminar sus salidas profesionales.

Casas de estudio mexicanas y extranjeras, como la Universidad Anáhuac México, Universidad La Salle, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Harvard, Universidad de California Irvine, el Instituto Tecnológico de Georgia, la Universidad de Ciencia y tecnología de Hong Kong y el École Polytechnique, por mencionar algunas, ofrecen programas que pueden cursarse desde casa.

Además, existen diversas plataformas, como Coursera, Udemy, edX, Miríadax y Crehana, que también cuentan con un amplio repertorio de programas avalados por instituciones educativas y organismos líderes en sus respectos campos.

Aprender un nuevo idioma

Especialistas concuerdan en que el aprendizaje de otros idiomas ayuda al desarrollo neurológico e intelectual de las personas.

Según el estudio, The effects of bilingualism on the white matter structure of the brain, elaborado por investigadores de la Universidad de Kent y la Universidad de Reading, ambas en Reino Unido, estudiar otra lengua mejora la conectividad entre diferentes regiones del cerebro al ocasionar que la velocidad y la transmisión de señales eléctricas entre las neuronas sea más eficiente.

En ese mismo sentido, Tine Stalmans, directora de Educación Continua en Comunicación y Lenguaje de la Universidad del Claustro de Sor Juana, añade que esta actividad facilita el acceso y la comprensión de textos, investigaciones y artículos recientemente publicados en otros idiomas, por lo que es de gran valor para profesionistas y universitarios que deben estar a la vanguardia en su campo.

Iniciar un blog

Al redactar constantemente, los jóvenes van desarrollando y mejorando tanto sus habilidades escritas como comunicativas, competencias altamente valoradas en el sector académico y empresarial.

Este tipo de proyecto, además, motiva a los estudiantes a mantenerse actualizados en temas de su interés, ampliar sus puntos de vista y generar debates que, de estar bien argumentados, pueden llamar la atención de reclutadores al incluirse en páginas o perfiles profesionales.

Realizar una pasantía online

En los últimos años, corporativos de distintas regiones del globo han lanzado programas de pasantía remota altamente benéficos para los jóvenes.

El motivo reside en que los seleccionados adquieren experiencia laboral real, aprenden cómo es trabajar con otras personas y departamentos, además de adquirir competencias y enfrentarse a desafíos propios del ámbito laboral. Todo desde la comodidad de la casa.