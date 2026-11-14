La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) llamó a los consumidores a planear sus compras durante el Buen Fin, establecer un presupuesto y comparar precios para evitar deudas que comprometan sus ingresos durante los próximos meses.

El organismo recomendó elaborar una lista de productos, distinguir entre necesidades y gustos, y evitar compras impulsivas. También pidió revisar las fechas de corte y pago de las tarjetas de crédito, así como considerar las deudas existentes antes de adquirir nuevos compromisos.

Respecto a los meses sin intereses, aconsejó utilizarlos para productos duraderos, como electrodomésticos y equipos tecnológicos, y evitarlos en artículos de consumo inmediato. Advirtió que acumular varias mensualidades puede afectar las finanzas familiares.

Para las compras por internet, sugirió utilizar aplicaciones oficiales, verificar conexiones seguras y evitar enlaces sospechosos. Asimismo, exhortó a no compartir contraseñas, NIP, CVV ni códigos de seguridad para prevenir fraudes y suplantación de identidad.

Finalmente, recomendó revisar los movimientos bancarios después de cada compra, conservar los comprobantes y reportar inmediatamente cualquier cargo no reconocido. También pidió evitar retirar efectivo con tarjetas de crédito, debido a las comisiones e intereses que generan estas operaciones y que pueden aumentar el endeudamiento de los consumidores.