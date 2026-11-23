El ingreso extraordinario que representa el aguinaldo puede convertirse en una carga financiera durante los primeros meses de 2027 si se destina a compras y compromisos que rebasen la capacidad de pago.

De acuerdo con el estudio Consumer Pulse octubre-diciembre 2026, de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), el 78% de los consumidores planea realizar compras navideñas y el 72% prevé adquirir productos para las celebraciones de fin de año, principalmente artículos de moda, belleza, cuidado personal, alimentos y bebidas.

Fernando Belderrain, gerente comercial de Duxi Finanzas, recomendó evaluar si las adquisiciones conservarán su utilidad cuando todavía se estén pagando, así como considerar qué otras necesidades podrían verse desplazadas.

Una encuesta de ResearchLand, realizada en 2025, reveló que, entre quienes conservaron parte de su aguinaldo, el 34% tenía previsto reservar esos recursos para cubrir los gastos de inicio de año.

Ante este panorama, señaló que el aumento temporal de liquidez no debe confundirse con una mayor capacidad de endeudamiento, especialmente cuando las compras a crédito generan obligaciones que se prolongan hasta febrero o marzo.

La institución aconsejó separar anticipadamente recursos para vivienda, alimentación, transporte, educación, salud y pago de deudas, además de elaborar un calendario de pagos para el primer trimestre del año.

También sugirió comparar las condiciones de cualquier financiamiento, particularmente el costo anual total, las tasas de interés, las comisiones y los plazos, para evitar que los gastos de diciembre comprometan la estabilidad económica familiar.