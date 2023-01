Hace un año, pensábamos que el 2022 sería un año de recuperación, en términos generales, y que los estragos de la pandemia por fin lograríamos verlos por el retrovisor. La esperanza duró poco. A unos cuentos días de comenzado el año, Vladimir Putin declaró la guerra al pueblo ucraniano por cuestiones políticas que arrastraban desde 2013.

Las consecuencias de dicha acción bélica fueron sumamente negativas en todo el mundo, no se diga en Ucrania. Actualmente, se estima que este año la economía ucraniana se contraerá un 35%. Esta debacle en la actividad económica está marcada por la destrucción de la capacidad productiva, los daños a las tierras agrícolas y la reducción de la oferta de mano de obra; poco más de 14 millones de personas han sido desplazadas.

De acuerdo con estimaciones recientes del Banco Mundial, las necesidades de recuperación y reconstrucción en los sectores sociales, productivos y de infraestructura ascienden, como mínimo, a 350 mil millones de dólares, es decir, más de 1.5 veces el tamaño de la economía de Ucrania anterior a la guerra en 2021. El futuro no luce nada prometedor.

Uno de los coletazos de esta guerra, fue una mayor inestabilidad en los precios de los alimentos y las materias primas en todo el mundo, lo que ayudó a desencadenar fuertes presiones inflacionarias, de la mano de los problemas que ya se arrastraban. Sin olvidar que es fenómeno multifactorial, estos niveles nos muestran la fragilidad de las cadenas de producción y distribución a nivel global.

Por ejemplo, en Estados Unidos se presentó la peor inflación en los últimos 40 años. Los altos niveles que se mantuvieron gran parte del año, con un ligero descenso en noviembre, impactaron en el bolsillo de los estadounidenses con las subidas generalizadas y sostenidas principalmente en los precios de la gasolina, los alimentos y el alquiler, entre otros bienes y servicios.

El pico se registró en junio cuando la inflación tuvo un aumento de 9.1% en los precios al consumidor, <https://cnnespanol.cnn.com/2022/07/13/inflacion-dispara-precio-record-gas-trax/> un nuevo récord histórico que no se veía desde 1981, según datos publicados por la oficina de Estadísticas Laborales de nuestro vecino del norte.

En nuestro país, la película no fue diferente. La tasa de inflación llegó en diciembre hasta el 7.82% anual, el mayor nivel para un cierre de año en 22 años y lo que va del siglo.

En vías de mitigar este peligroso indicador económico, durante todo el año pasado, observamos cómo los principales bancos centrales del mundo elevaron sus tasas de interés a un mayor ritmo y en una escala no vista en las ultimas dos décadas. Una batalla sin precedentes.

Los bancos centrales que vigilan las 10 divisas más negociadas en el mundo, aumentaron las tasas de referencia un total de 2 mil 700 puntos base (pb) con 54 alzas en los últimos 12 meses, de acuerdo cálculos de la agencia Reuters.

Todos los grandes bancos centrales, salvo el Banco de Japón, subieron sus tasas en 2022. Se espera que la política monetaria de Tokio sufra una posible alza en un futuro no muy lejano.

Quien marca el ritmo, como era de esperarse, es la Reserva Federal de Estados Unidos. Ellos han subido su tasa en 225 puntos base en los últimos 12 meses y con una fuerte posibilidad de que se sigan presentando ante un contexto de fuerte desaceleración del crecimiento.

Vemos cómo la idea de tener un año mejor que los últimos, no fue del todo acertada. ¿Pudiéramos esperar un mejor panorama en 2023? Indaguemos….

OVERTIME

Justo un par de días previos a la llegada del presidente Joe Biden a nuestro país, se formalizó la captura del narcotraficante Ovidio Guzmán, mismo que había sido liberado varios meses atrás. ¿Simple coincidencia? Difícil de creerlo. La experiencia de años atrás muestra que cuando un jefe de estado estadounidense viene a nuestro país, solicita ciertas acciones previas a su llegada. En este caso, fue la captura de uno de los líderes de una de las organizaciones, que el propio FBI ha catalogado como más peligrosas del mundo.

